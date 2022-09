¿Cómo se narra Costa Rica desde la mirada de Australia? Un nuevo libro nos lo cuenta

San José, 2 sep (Elpaís.cr).- Mediante una colección interdisciplinaria de ensayos, narraciones e ilustraciones, el libro Pura Vida! Australian perspectives on the bicentenary of Costa Rica describe a Costa Rica y sus 200 años de vida independiente desde la mirada de académicos australianos que visitaron o han estudiado en nuestro país, así como costarricenses, australianos, profesionales con la doble nacionalidad, amigos y colaboradores de la Embajada de Costa Rica en Canberra, Australia.

Quien conoce a Costa Rica en Australia sabe el significado de la expresión “¡pura vida!”: la más breve formulación de una filosofía vital. Ese es el origen del título de este libro, complementado con manifestaciones de cómo nos ven desde el hemisferio sur, al otro lado del océano Pacífico.

El proyecto fue coordinado por el embajador de Costa Rica en Australia, Armando Vargas Araya y contó con el apoyo de la Universidad Nacional de Australia, el Centro Nacional Australiano de Estudios Latinoamericanos, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

“Este libro dialoga con la experiencia australiana y apunta diversas similitudes características de ambas sociedades. Las relaciones oficiales entre Costa Rica y Australia se establecieron hace 138 años, periodo durante el cual ha crecido la plataforma de atributos, valores y virtudes compartidos, como lo revelan los distinguidos autores, que desbrozan el camino hacia un próspero porvenir”, expresó el embajador Vargas.

El libro hace un repaso por las características de una democracia desmilitarizada, dedicada a la protección de su mundialmente rica biodiversidad y al desarrollo del bienestar de sus habitantes.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, el jueves 1º de septiembre, a las 6 p.m., se hizo una presentación virtual del libro, con la participación del embajador, Jorge Sáenz Carbonell; Lucy Toner, Carlos Francisco Echeverría y el embajador Armando Vargas Araya. El conversatorio se ha transmitio a través de la página de Facebook de la Editorial EUNED y el canal en YouTube: Editorial UNED.

La obra impresa a todo color en papel cuché, de 412 páginas, estará disponible en las librerías de la EUNED, incluida su librería virtual.

¿Quiénes son los autores?

Entre los autores de este libro, sobresalen académicos australianos que visitaron o han estudiado aspectos de la vida en Costa Rica, tales como: David Boshier, Noel Campbell, Robert Costanza, Ned Dobos, Gisselle Gallego, Luis Salvador-Carulla, Caroline Schuster y Sven Teske, así como los naturalistas australianos Damien Esquerré y Julia Landford, que han estudiado nuestros parques nacionales.

También destacan profesionales con doble nacionalidad (costarricense-australiana) como Georgia Atkin, Sophie Davies, Matthew J. Flynn, David Fuentes, Philippa Kelly, Lucy Toner y Andrew Zylstra; y costarricenses que realizaron estudios de postgrado en Australia como Marcello Hernández, Alejandro Hidalgo y Elena Vargas.

La publicación también incluye los aportes de académicos e intelectuales costarricenses como María Eugenia Bozzoli, Carlos Francisco Echeverría, Elizabeth Fonseca, Pedro León Azofeifa y Álvaro Ramírez. Además, se incluyen poemas de Isaac Felipe Azofeifa, Jorge Debravo y Marjorie Ross.

Otros de los autores y colaboradores de la Embajada en Canberra en este libro son Salima Estefan, Marta Guzmán, Kavita Jogia, Terence Maloon, Dakota Parker, Armando Vargas Araya, Alice Wood; con el apoyo editorial de Camila Casanova y Roxana Tinoco.

El libro contiene imágenes captadas por Esteban Calvo Vargas, Gilberto De la Cruz, Mike Melton, John Wiseman, Kirby Wolf y Mario Wong, así como fotografías de los acervos institucionales de ICT, ICAFÉ y Procomer, todos los cuales cedieron sus derechos. Hay ilustraciones de Julio Brenes y Unk White, estas proporcionadas por Carlos Salazar y la portada fue un diseño de María Fe Alpízar.

El 9 de octubre próximo, Costa Rica celebrará los 138 años de relaciones bilaterales con Australia y desde la Embajada de Costa Rica en Canberra se siguen articulando esfuerzos para aumentar la inversión australiana directa en Costa Rica y sumar esfuerzos en la incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

De igual forma, el embajador Vargas trabaja en materializar un acuerdo sobre movilidad juvenil, para que 200 costarricenses de 18 a 30 años puedan viajar a Australia, a trabajar y estudiar hasta por 24 meses en ese país.

La comunidad costarricense en Australia llega a unas 1500 personas. El valor de los intercambios comerciales bilaterales en 2021 fue de $ 28 millones.