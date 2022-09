Europa dice haber anticipado la suspensión del gasoducto Nord Stream

Moscú, 3 sep (Sputnik).- La suspensión por parte de Rusia de la última turbina en funcionamiento del gasoducto submarino Nord Stream no fue sorpresa alguna, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



«Lamentablemente, el movimiento de Gazprom no es de sorprender», escribió en si cuenta de Twitter.



Según Michel, ese «uso de gas como arma» no cambiará la determinación de la UE de seguir su «camino hacia la independencia energética».



A su vez, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, calificó la medida de Gazprom de «otra confirmación de su falta de fiabilidad como proveedor».



«También es una prueba del cinismo de Rusia, ya que prefiere quemar gas en lugar de cumplir los contratos», denunció Mamer.



A las últimas horas del viernes, el gigante gasístico ruso Gazprom informó haber suspendido la operación de la última turbina en la estación compresora Portóvaya, la única que garantizaba el suministro de gas por el gasoducto Nord Stream.



Según el comunicado de la compañía, durante el mantenimiento rutinario de la turbina «se detectó una fuga de aceite», en particular en el equipo, incluido en el motor.



La empresa también detalló que los representantes de la compañía alemana Siemens, con los que realizaba el mantenimiento del compresor, firmaron un acta de detección de fuga de aceite, mientras la propia Siemens afirmó que ésta no puede ser motivo para suspender la operación de la turbina.



A mediados de junio pasado, Gazprom redujo a un 40 por ciento de la capacidad nominal, por motivos técnicos, el suministro de combustible por Nord Stream, y a finales de julio, rebajó el volumen hasta el 20 por ciento.



El pasado 31 de agosto, el trasiego del gas por esa tubería se suspendió del todo, debido al mantenimiento rutinario de un compresor, el único operativo, en la estación Portóvaya, a las afueras de la ciudad rusa de San Petersburgo, y debía restaurarse el 2 de septiembre.



El segundo gasoducto submarino que conecta a Rusia con Alemania, Nord Stream 2, quedó paralizado en la fase de certificación debido a las medidas restrictivas que Occidente impuso a Moscú en relación con la crisis en Ucrania. (Sputnik)