La India no apoyará el plan de imponer un precio tope al petróleo ruso

Nueva Delhi, 2 sep (Sputnik).- La India no se unirá al plan de imponer un precio tope al petróleo ruso que están elaborando los países del G7, opina el politólogo indio Nandan Unnikrishnan, miembro honorario de The Observer Research Foundation.



«A mi juicio, la India no se unirá a eso, a pesar de que eso rebaja el precio y responde a los desafíos económicos que afronta la India. No apoyará la decisión de establecer un tope, porque tal decisión radica en el régimen de sanciones impuesto contra Rusia, y es que la India no se ha unido a esas sanciones, que no fueron aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas. La India reconoce solo las sanciones que declara o aprueba la ONU», dijo Unnikrishnan a Sputnik.



Los líderes del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) en su cumbre del 26 al 28 de junio confirmaron la intención de disminuir la dependencia de los portadores de energía rusos y acordaron de modo preliminar limitar los precios del petróleo y el gas de Rusia. A principios de julio se promovieron las propuestas de fijarlos a nivel del 50 por ciento de los que regían en aquel momento. Según la agencia Bloomberg, actualmente se debaten cifras de 40 a 60 dólares.



Según el director del departamento de cooperación económica de la Cancillería de Rusia, Dmitri Birichevski, la introducción de topes para los precios del petróleo y el gas rusos entraña riesgo y solo agravaría la crisis energética: Si Occidente da tal paso, las compañías rusas actuarán partiendo de la conveniencia económica, dijo.



Al comentar los resultados de la reunión de los líderes del G7, en la que se debatió la propuesta de fijar precios tope, el diplomático reconoció que «los países occidentales en teoría pueden intentar introducir topes, ejerciendo presión sobre las compañías que prestan servicios financieros, logísticos y de seguros vinculados con el transporte de petróleo ruso por mar».



Según Unnikrishnan, si los países del G7 activan ese mecanismo, «la India deberá sopesar minuciosamente sus relaciones con muchas potencias grandes, calcular bien todos los pros y todos los contras». El politólogo señaló que es poco probable que Nueva Delhi afronte sanciones secundarias por la adquisición de petróleo ruso.



«No creo que se llegue a aplicar las sanciones secundarias contra la India (…). En la situación existente en el Indo-Pacífico, la India encuentra socios entre los países occidentales, en particular, entre los aliados de EEUU. No quiero decir que China sea un enemigo de la India, pero en el momento actual representa en sí el mayor desafío. La India necesita tener relaciones con los países occidentales como un contrapeso al crecimiento de China en la región. Los países occidentales comparten de lleno esta visión india, por eso no creo que piensen imponer sanciones secundarias contra la India», opinó. (Sputnik)