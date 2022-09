Votación en parlamento de Ecuador muestra fracturas en Izquierda Democrática y Pachakutik

Quito, 2 sep (Sputnik).- La votación en el juicio político debatido en la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador sacó a la palestra las divergencias existentes al interior del movimiento idigenista Pachakutik y el partido Izquierda Democrática, que terminaron por dar un favorable a los interpelados por presunto incumplimiento de funciones.



Del total de votos emitidos el jueves, 87 fueron a favor de la destitución de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo (vocales activos).



Entre los asambleístas, 49 se abstuvieron; no hubo votos nulos ni blancos, y solo se registró una ausencia entre los 137 integrantes del Legislativo ecuatoriano, pero se necesitaban 92 votos para la censura de los funcionarios.



En la votación, 46 asambleístas de UNES (correísmo) dijeron sí a la censura, así como 15 del Partido Social Cristiano (PSC); nueve por Izquierda Democrática; seis de Pachakutik, nueve por los independientes, y Mariano Curicama, por la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).



Entre las abstenciones fueron 19 de Pachakutik, seis de Izquierda Democrática, 23 de BAN y un independiente.



Divididos



Pachakutik e Izquierda Democrática fueron dos de los partidos cuyos miembros expusieron opiniones divididas sobre los motivos presentados por los parlamentarios Viviana Veloz y Luis Almeida para impulsar la censura y remoción.



Los votos de abstención en Pachakutik se produjeron pese a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), organización de la cual es su brazo político, había expresado apoyo al proceso de juicio político contra los funcionarios.



Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también se manifestó con anterioridad en respaldo al enjuiciamiento y pidió a Pachakutik, en su calidad de representante político de la organización, votar a favor del pedido de censura.



El líder de pueblos autóctonos alertó que su detención sin pruebas, en junio de este año, muestra cómo la justicia está al servicio del poder político.



Para los interpelantes en el juicio, hubo vulneraciones a los derechos de los jueces de la Corte Nacional destituidos por el Consejo de la Judicatura en 2019, una de las causales para este juicio.



Sin embargo, los procesados sostuvieron que todo el trámite de evaluación de esas autoridades estuvo enmarcado en lo legal.



El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) señaló en redes que las abstenciones salvaron al «disoluto Consejo de la Judicatura» de Guillermo Lasso.



«Por supuesto, está PK y sus cinco legisladores corruptos a los cuales Lasso perdonó», dijo al referirse a la solicitud presentada por el presidente de la República para el archivo de una investigación previa en contra de asambleístas de Pachakutik que supuestamente pidieron beneficios a cambio de votos.



El abogado constitucionalista Rafael Oyarte señaló a la televisión nacional que la función judicial ha quedado mal porque ningún asambleísta votó por no censurar a los funcionarios.



En tanto, Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, había adelantado que si el juicio político al Consejo de la Judicatura no pasaba, iniciarían otro por los audios filtrados de los vocales de ese organismo.



Dichos audios pondrían en evidencia un tráfico de influencias en esa función, y podrían dar paso a un nuevo proceso contra estos funcionarios. (Sputnik)