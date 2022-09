Alarmas climáticas suenan en El Salvador

San Salvador, 4 sep (Prensa Latina) Las alarmas saltan hoy en El Salvador cuando la temporada de lluvias producen daños no previstos en varias regiones del llamado País de las hamacas, valoran expertos.

El Ministerio de Medio Ambiente señaló que las lluvias de los últimos días mantienen parte del territorio nacional con alta probabilidad de deslizamientos y caída de rocas en la cadena volcánica del país, con énfasis en tramos de la carretera a Los Chorros y la zona sur del Área Metropolitana de San Salvador.

El cambio climático aquí se puede tocar con las manos, asusta y no son pocos los salvadoreños que piden acciones preventivas para evitar tragedias como las que viven pobladores de esta capital donde cerca de 190 viviendas están a punto de ser tragadas por el colapso de una bóveda que cedió a causa de las lluvias.

Debido a las precipitaciones que se registraron durante el jueves, el terreno sobre el que se encuentra construida parte del residencial cedió, originando una enorme cárcava en el lugar.

Ricardo Navarro, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), puso el dedo en la llaga cuando manifestó que el gobierno siempre “tiene una actitud reactiva cuando hay un riesgo por la vulnerabilidad del país, cuando alguien se cae se levanta pero hay que tratar de no caerse, hay que caminar con cuidado, es lo que no se hace en El Salvador, no se previene”.

La afirmación aunque no lo refiere está dirigida a los efectos del cambio climático sobre esta pequeña nación que se levanta sobre volcanes y una geografía montañosa propicia para peligrosos deslaves y caídas de árboles.

Los efectos del cambio climático vienen cada vez con más fuerza, eso no es responsabilidad de El Salvador, porque son los países más grandes, más industrializados, los principales responsables del problema, pero, El Salvador se está volviendo cada vez más vulnerable y ese es el principal problema, sostuvo Navarro.

En las últimas jornadas un clima inclemente causó inundaciones, accidentes de tránsito con un fallecido y varios heridos, el cierre de instalaciones turísticas y otras afectaciones que alarman a los salvadoreños.

Informes del Ministerio de Medio Ambiente evidencian la crisis causada por las lluvias de los últimos días que influyeron en las altas probabilidad de deslizamientos y caída de rocas en la cadena volcánica del país.

Son innumerables las áreas que reportan peligros a nivel nacional. Por ejemplo, a causa de la contrariedad climática, el Instituto Salvadoreño de Turismo cerró el Parque Natural Cerro Verde y el Parque Recreativo Los Chorros debido a que el país se encuentra en alerta roja por las condiciones climáticas.

La comisión de Protección Civil indicó que existe peligro de inundaciones y deslizamientos en todo el país, por lo que les recomiendan a las familias salvadoreñas tomar precauciones.

Según organizaciones y entidades como el Centro de Huracanes de Florida, la situación vendrá cada vez más grave por previsiones de que este año la humedad será 30 por ciento más grande que el promedio en los últimos 20 años, el año pasado fue 20 por ciento.

Algunos ambientalistas advierten que se va hacia una situación cada vez más catastrófica que obliga a desplegar acciones preventivas y de preservación si no se quiere llegar a males mayores.

En el caso especifico de esta nación, estiman expertos, hay que trabajar más intensamente en la arborización y evitar urbanizar muchas zonas y, de esa forma, lograr que el agua sea absorbida para evitar las frecuentes inundaciones.

Los ambientalistas advierten que el cambio climático viene cada vez con más fuerza, perciben que los daños por las lluvias aumentarán en los años venideros.

Mientras tanto, el cielo en El Salvador se mantiene encapotado.