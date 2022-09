Sanciones a Rusia impactan en cooperación energética con Venezuela, dice canciller

Caracas, 4 sep (Sputnik).- La sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia tienen un impacto en la colaboración en el área energética que mantiene esa nación euroasiática con Venezuela, afirmó este domingo el canciller de este país sudamericano, Carlos Faría.



«Sí, hay unos efectos, por supuesto, nosotros teníamos importantes niveles de cooperación con Rusia, en lo político y en muchos ámbitos pero específicamente en el tema energético, es conocido que hay empresas rusas trabajando en el campo energético, avanzando en mucho, y eso por supuesto ha impactado», expresó Faría en una entrevista con el canal estatal Venezolano de Televisión.



El ministro de Relaciones Exteriores destacó que ese impacto en la cooperación con su país viene dado por las medidas en contra del sistema financiero ruso.



«A Rusia le han impedido mantener todas sus operaciones financieras en el sistema financiero internacional manejado y dominado por los Estados Unidos y Occidente, que hacen y deshacen en absolutamente todo lo que ellos desean», comentó.



Faría enfatizó que sobre la nación euroasiática pesan más de 10.000 sanciones.



«Más de 10.000 sanciones le han impuesto contra el pueblo y el Gobierno ruso (…) Que hemos visto como de manera muy torpe han sido aplicadas, por supuesto Venezuela tiene una realidad, Rusia tiene otra realidad una economía y un país mucho más grande», acotó.



El canciller manifestó que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá, son los principales afectados por esas medidas que ellos mismos impusieron contra Moscú.



«Son ellos, estos países son los que se han visto impactados en sus economías con todas esas medidas, alta inflación, desabastecimiento de productos, el precio de los productos energéticos, hidrocarburos, gasolina, gasoil, gas», subrayó.



Asimismo, recordó que «se ha visto impactado el mundo entero, nuestras relaciones bilaterales con Rusia, el mundo entero en lo energético, en lo alimenticio, hay un gran riesgo de hambruna por todo esto que se ha creado».



Vacunas



Faría dijo que los acuerdos que mantienen Venezuela y Rusia en materia de vacunas contra el covid-19 no se han visto afectados por las sanciones contra el país euroasiático.



«Esa cooperación no se ha visto afectada, hay la posibilidad siempre de hacer esas importaciones, y para la tranquilidad de nuestro pueblo Venezuela ya tiene desarrollada la cooperación con China y también con nuestros hermanos cubanos, así que por la vía que sea está garantizada esa continuación del sistema de vacunación periódica y necesaria de la población venezolana», agregó.



Rusia inició el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.



Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.



Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.



Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea. (Sputnik)