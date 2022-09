Venezuela ejerce defensa legal para recuperar avión retenido en Argentina, dice Maduro

Caracas, 5 sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó el domingo que su Gobierno ejerce una defensa legal para recuperar el avión de su país «secuestrado» en Argentina desde el 8 de junio.



«Nosotros estamos haciendo una defensa legal del derecho de la empresa Emtrasur (Empresa de Transporte Aerocargo del Sur) para recuperar de sus secuestradores el avión», expresó Maduro durante una entrevista en la emisora Radio 10 de Argentina.



Maduro aseguró que la retención de la aparato es una maniobra que dirige la Oficina Federal de Investigación (FBI), y dijo que la aeronave no incurrió en ilegalidades.



«El avión no ha incurrido en ninguna ilegalidad nacional allá en Argentina, ni internacional (…) confío en que podamos lograr la justicia y, más temprano que tarde, esta maniobra que dirige el FBI personalmente pueda desenredarse», acotó.



El mandatario también condenó la detención de la tripulación, la cual dijo no ha podido salir de Argentina.



Maduro señaló además que se trata de una maniobra contra Venezuela para «robar» los activos como cuentas bancarias, dinero y el oro en el exterior.



El avión de Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, aterrizó el 6 de junio en territorio argentino, donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en el país sudamericano.



Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir Estados Unidos.



La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades uruguayas rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el avión tuvo que volver a Ezeiza.



El avión Boeing 747­3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por sus supuestos vínculos con actividades terroristas, según afirma la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). (Sputnik)