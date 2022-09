Expertos alertan daños irreversibles en Bolivia si no se mejora la gestión ambiental

Santa Cruz (Bolivia), 6 ago (Sputnik).- La lista de daños ecológicos por la explotación minera e hidrocarburífera es extensa en Bolivia debido el deficiente control y gestión ambiental de las autoridades, de acuerdo con el análisis de ambientalistas e informes sectoriales de organizaciones no gubernamentales.



La primera dificultad con la que se tropieza al momento de conocer la situación ambiental de Bolivia es la falta de información oficial, pero reportes de la Unión Europea (UE), de la Liga de Defensa de Medio Ambiente (Lidema) y de la suiza Fundación Milenio dibujan un panorama sombrío por la contaminación de ríos por la minería, uso indiscriminado de mercurio, mineras sin licencia ambiental, alteración del ciclo hídrico, legislación desactualizada y una debilidad estatal del Gobierno en el control.



«Creo que es muy preocupante lo que estamos viviendo en Bolivia. De un tiempo a esta parte, con una débil gestión ambiental y, hoy en día, prácticamente una inacción total. No hay una verdadera tuición, no hay un manejo de los procedimientos vigentes. Por ejemplo, más del 90 por ciento de las empresas auríferas no tienen licencia ambiental y eso demuestra una inacción total», evaluó el profesor de ingeniería ambiental Waldo Vargas, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, en entrevista con la Agencia Sputnik.



En la práctica de la explotación minera, asegura que no existen estudios ambientales que equilibren el desarrollo con la conservación ambiental.



Recuerda que, en 1992, cuando se promulgó la Ley de Medio Ambiente 1333, por voluntad política de las autoridades de entonces, Bolivia fue pionera en la defensa del medio ambiente de las empresas transnacionales.



Pero hoy en día, ese tema pasó a segundo plano, dejó de ser una prioridad del Estado y de las autoridades regionales, por lo que ni siquiera existen informes periódicos para verificar el grado de daño ambiental, a raíz del desarrollo que experimenta el país.



«Es un mandato de la Ley 1333 y está refrendado en sus reglamentos. El Gobierno debe presentar al país cada cinco años un informe de la condición ambiental de país. Lastimosamente hemos visto un solo informe y no hemos visto más. La Asamblea Legislativa y la Contraloría deberían exigir el cumplimiento de esta normativa y este trabajo es obligación del Estado», recordó.



El experto alertó que el daño ambiental actualmente ocurre en las narices de las autoridades nacionales y locales, en las ciudades capitales como La Paz (oeste) o Santa Cruz de la Sierra (este), donde el crecimiento poblacional extiende la marcha urbana afectando a los bosques y a las zonas de recarga acuífera.



«Se daña el ambiente en el área urbana, y sobre todo el ciclo hidrológico. Estamos alterando el ciclo hidrológico, tendremos lluvias torrenciales por periodos cortos de alta intensidad. Las sequías se extenderán. Ese irrespeto a la naturaleza nos pasará factura posteriormente», aseguró Vargas, dejando claro que no pretender sonar apocalíptico, pero que se trata de la realidad.



Otro ejemplo que cita del daño al ciclo hidrológico muy serio es el caso de la exploración de litio mediante piscinas de evaporación en el Salar de Uyuni en Potosí (suroeste), donde considera que se puede provocar inundaciones y destruir el atractivo turístico.



El análisis de Vargas coincide con el «Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2010» de Lidema, que habla de un «panorama sombrío». «Analizado en detalle puede ser hasta desolador, no solo por los impactos que se acumulan cada año, sino también por las grandes amenazas que se ciernen en forma de megaproyectos o en la intensificación de procesos expoliativos de la tierra y de los recursos», concluye.



El documento indica, en base a un estudio de la Gobernación de Sana Cruz de 2009, que el 81 por ciento de la vegetación del departamento de Santa Cruz se encuentra con niveles de degradación desde bajo a muy degradado por el intenso avance de las fronteras agropecuarias a escala industrial.



La Agencia Sputnik contactó al equipo de prensa del Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia para conocer la contraparte y hasta se envió un cuestionario, pero hubo una excusa por motivos de salud de la autoridad competente.



Contaminación acuífera



Otro balance de la situación ambiental en Bolivia, a partir de las cuencas hidrográficas Altiplánica, de la Plata y Amazónica, lo hizo el investigador ambiental Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), en conversación con esta agencia.



«Tenemos las tres cuencas hidrográficas notablemente afectadas con grandes riesgos, territorios que son de sacrificio como la zona altiplánica y seguimos así. Las tres tienen problemas críticos de contaminación por la minería», afirmó.



La cuenca Altiplánica recibe descargas cotidianas muy elevadas de minerales principalmente en el departamento de Oruro (oeste), de mineras como Huanuni, Inti Raymi, Poopó, Bolívar, entre otros, que coadyuvan a la destrucción de un ecosistema tan frágil como el lago Poopó, que se secó en 2015, según relató.



«Coadyuvaron en la pérdida del equilibrio hídrico de un ecosistema tan frágil hasta su desaparición. Eso es una tragedia ambiental, que vamos a ver las consecuencias en el futuro», responsabilizó.



En el caso de la cuenca de la Plata, el panorama es similar, a raíz de los ingenios mineros de Potosí (suroeste), que evacuan desechos mineros en afluentes del Pilcomayo, que recorre Argentina y Paraguay. El caso más reciente data del 23 de julio, a raíz de la rotura del dique de colas de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin), lo que provocó una fuga de desechos tóxicos, que recorrió al menos 33 kilómetros por el río Tarapaya, afluente del Pilcomayo.



«Luego viene la cuenta Amazónica, que es la que más preocupa ahora por el uso del mercurio. Bolivia es un país que importa mercurio en cantidades descomunales para la producción aurífera y que no existe control necesario para el manejo de este mercurio, que en gran parte es liberado a los ríos», denunció.



Bolivia importó 1.285,3 toneladas de mercurio entre 2015 y 2021 por un valor de 44,1 millones de dólares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pese a que es signatario de acuerdos como Minamata que busca reducir el consumo de mercurio a escala internacional.



«Tenemos una situación ambiental crítica con la que estamos enfrentando una situación global que ya está en una fase irreversible de daño climático. Entonces, en lugar de fortalecer nuestra calidad ambiental y nuestros ecosistemas, para enfrentar escenarios futuros que pueden ser catastróficos, lo que estamos haciendo es al revés e implementamos políticas para su devastación», lamentó.



El investigador boliviano considera urgente cumplir con la Constitución boliviana, compatibilizar la Ley de Madre Tierra con la Ley de Medio Ambiente 1333 y a partir de eso elaborar reglamentos técnicos que regulen actividades que afectan el medio ambiente.



«Tenemos una Ley de Medio Ambiente de 1992 que ya caducó y cuyos instrumentos ya no son efectivos en la actualidad», aseguró.



Hidrocarburos



En el rubro de los hidrocarburos, Campanini detalló que existe una serie de problemas ambientales principalmente en la región del Chaco y sur del país, pero que ahora se extienden hacia a la Amazonia.



«La Serranía del Aguaragüe en Tarija (sur) fue el laboratorio de implementación de políticas que profundizan la flexibilización ambiental, que profundizan la presencia de las empresas petroleras en áreas protegidas y a partir de ahí se dio el famoso Decreto 2366 en 2015, que abrió las áreas protegidas a las petroleras», criticó.



Precisó que con las últimas modificaciones a la normativa ambiental en 2018 se restó poder coercitivo a la ley, transformando la institución ambiental en una entidad meramente administrativa y el Estado ya no está controla, sino que apuesta por la autorregulación.



Economía boliviana



Históricamente, la economía boliviana depende de la minería e hidrocarburos y en la actualidad registra un repunte de la agroindustria.



Hoy, Bolivia experimenta un crecimiento económico sin precedentes. Por ejemplo, hasta diciembre de 2022, se proyecta que las exportaciones bolivianas alcanzarán cifras récord a juzgar por el superávit comercial de 7.000 millones de dólares alcanzado en el primer semestre, según explicó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el 17 de agosto.



El gas natural es el principal producto de exportación por un valor de 1.428 millones de dólares, seguido del oro por 1.393 millones, la soya y derivados con 1.144 millones de dólares, el zinc con 979 millones de dólares.



El experto boliviano destacó el desempeño de las ventas de productos no tradicionales, como la soya y sus derivados, cultivados y procesados principalmente en el este del país.



Datos de contaminación



El informe del Estado del Medio Ambiente en Bolivia, elaborado por la Fundación Milenio y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung en 2014, ubica a Bolivia entre los 12 países de mayor deforestación, según el estudio de 15 centros de investigación publicado por la revista estadounidense Science, en noviembre de 2013.



«El país perdió 29.867 km2 de bosques entre los años 2000 y 2012. Bolivia cuenta con más del 46 por ciento de su territorio cubierto de bosque lo que exige que se apliquen diferentes niveles de manejo y protección», reveló.



En el sector hidrocarburífero, uno de los desafíos de la gestión ambiental es el desarrollo de proyectos en áreas de alta conservación de la biodiversidad y de importantes fuentes agua, ese es el caso del campo Liquimuni en las áreas protegidas de Madidi (La Paz), Pilón Lajas (Beni, al norte del país), y actividad hidrocarburífera en el Parque Aguaragüe (Tarija), detalló el documento.



«Proyectos que, si bien cuentan con medidas de mitigación, no son suficientes al encontrarse en sitios de alta fragilidad ambiental o importantes reservorios de agua dulce», alertó.



Otro informe que da luces sobre la situación ambiental de Bolivia es «El Perfil Ambiental País (PAP)», que es la principal herramienta de la Comisión Europea (CE) para evaluar los resultados de cooperación económica con Bolivia.



Este documento, publicado en 2020, documenta que la disponibilidad de agua en Bolivia se ve afectada por su calidad, debido a la contaminación por la minería, la baja cobertura de saneamiento, al vertido de aguas residuales (solo el 27 por ciento son tratadas) y el uso de agroquímicos.



El perfil del Índice de Desempeño Ambiental (EPI) para Bolivia, citado en la investigación de la CE, muestra que, en términos de salubridad ambiental (calidad del aire, agua y saneamiento, metales pesados y manejo de los residuos sólidos) los logros alcanzados están aún debajo de la media regional (35.9 comparado con una media regional de 46.84). (Sputnik)