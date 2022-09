La India estudiará la propuesta del G7 de imponer tope al precio del petróleo ruso

Nueva Delhi, 6 sep (Sputnik).- La India evaluará detenidamente si apoya la propuesta del Grupo de los Siete (G7) de imponer un tope de precios al petróleo ruso, declaró el ministro de Petróleo y Gas indio, Hardeep Singh Puri, al margen de la conferencia Gastech, celebrada en la ciudad italiana de Milán.



«Se habla mucho por un montón de factores (…) ¿Qué significará esta propuesta? Lo estudiaremos muy cuidadosamente», dijo Puri a la cadena CNBC cuando se le preguntó si la India se uniría a la propuesta de limitar los precios del petróleo ruso.



Añadió que aún no está claro qué países participarán en la propuesta de tope de precios y qué implicaciones podría tener en los mercados.



La India consume unos 5 millones de barriles de petróleo al día, procedente en su mayoría de Irak, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Rusia sólo representaba el 0,2 por ciento de las importaciones de crudo indias a finales de marzo, explicó Puri, recordando que algunos criticaban a India por aumentar el suministro de petróleo ruso.



«Dije que los europeos compran más en un día que yo en un trimestre. Me habría sorprendido que no fuera así hasta ahora. Pero sí, compraremos a Rusia, compraremos donde sea», aseguró el ministro.



Sostuvo no tiene ningún «conflicto moral» por comprar el petróleo ruso, sino que tiene una deuda moral con los consumidores indios.



Numerosos países condenaron la operación militar que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó lanzar el pasado 24 de febrero, alegando la necesidad de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.



Las medidas contra Rusia ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las economías de la Unión Europea y Estados Unidos.



En junio, los países del Grupo de los Siete acordaron estudiar posibles topes de precios al petróleo y al gas rusos para tratar de limitar los ingresos de Moscú tras el alza de los productos energéticos.



El 2 de septiembre, los jefes de Finanzas del G7 confirmaron sus planes de imponer un límite de precios al crudo ruso e instaron a otros países que los apoyen.



Dos días después, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que uno de los objetivos de la Comisión Europea consiste en establecer el tope de acuerdo con el calendario acordado en el sexto paquete de sanciones de la UE, es decir, el 5 de diciembre de 2022 para el petróleo crudo, y el 5 de febrero de 2023 para los productos derivados del petróleo. (Sputnik)