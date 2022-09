México y EEUU alistan arsenales para negociar sobre energía y rediseñar pacto comercial

Ciudad de México, 5 sep (Sputnik).- Los países de Norteamérica redefinen el rumbo de la relación comercial, en el marco de consultas solicitadas por EEUU y Canadá sobre la política energética de México, que supuestamente afecta a las inversiones en el sector.



El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, visitará México el 12 de septiembre para encabezar las tratativas bilaterales del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en el marco de las consultas solicitadas por Washington sobre supuestos incumplimientos del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC).



Intereses en juego



A 10 días de esa visita, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la tribuna del cuarto informe anual de Gobierno de su sexenio para atemperar los ánimos y revelar una misiva que le envió su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la importancia de la relación comercial.



«Me envió una carta, mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente: ‘El comercio bilateral en bienes entre EEUU y México ha alcanzado los 384.000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles previos a la pandemia para alcanzar un récord histórico», leyó el líder mexicano.



El comercio bilateral entre ambas economías norteamericanas cerró 2021 con un total de exportaciones e importaciones de 661.164 millones de dólares.



Esa cifra jamás alcanzada antes significa que cada día ambos países comercian más de 1.800 millones de dólares, como segundo socio de la potencia estadounidense.



El viaje de Blinken



López Obrador hizo otro guiño a sus socios norteamericanos en el emblemático discurso anual, leído la tarde del jueves ante los murales del pintor revolucionario Diego Rivera, en los pasillos del Palacio Nacional, que retratan los máximos símbolos del nacionalismo mexicano.



«Aun con los graves problemas externos que hemos enfrentado, como la pandemia y la guerra en Ucrania, que ha precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país los datos indican que hemos mejorado», dijo el jefe de Estado en la frase triunfal del mensaje de una hora.



Particularmente, prosiguió López Obrador, «nos han ayudado dos buenos factores: la estrategia de apoyo a los de abajo, y las ventajas del tratado comercial con EEUU y Canadá (T-MEC)».



La frase echa por tierra todas las especulaciones de que las inéditas consultas abollen el pacto comercial que cumplió 28 años en enero de este año, y recién fue renegociado con una nueva versión que entró en vigor en 2020.



Blinken llegará en el marco de consultas solicitadas por la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, acerca de medidas de México que «socavan» las inversiones de las compañías estadounidenses, negociaciones a las que se sumó Canadá.



En la misiva del 20 de julio pasado, Washington expresó «serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas mexicanas y su consistencia con los compromisos dentro del T-MEC».



Estrategia diplomática



En una extensa reunión sostenida por el canciller mexicano Marcelo Ebrard esta semana, con legisladores del oficialismo, explicó la estrategia negociadora, a 10 días del viaje de Blinken y Tai.



El objetivo es evitar que las consultas fracasen y se abra paso a que entre en escena un «panel de solución de controversias», que ya es una fase jurídica contenciosa.



Por primera vez México ocuparía el banquillo de país acusado de violar el pacto comercial.



«Acá, de lo que se trata es de que tengamos un acuerdo, antes de que se llegue a ese panel», reveló el jefe de la diplomacia mexicana a sus correligionarios del Congreso.



La pregunta central en esas tratativas es: ¿cuál es la línea roja que el Gobierno de México no cruzará, en su esfuerzo por evitar ese panel tripartita?



«¿Cuál es el límite?», se preguntó Ebrad, según la versión estenográfica de la alocución difundida por la cancillería a corresponsales acreditados, leída por la Agencia Sputnik.



«Nosotros no vamos a aceptar modificar ninguna ley aprobada por nuestro Congreso y sancionada por la Corte mexicana. Bueno, ese es el límite», zanjó.



¿Qué alcances puede tener el acuerdo?, se preguntó aludiendo a posibles sanciones que la prensa financiera ya especula en decenas de miles de millones de dólares.



«Bueno, pues sí tienen razón en alguna cosa, la atenderemos. Entonces, el objetivo es llegar a un entendimiento», respondió.



Así dejó sin aclarar el costo que México pagaría si los quejosos -EEUU y Canadá- ganan legalmente la controversia.



«Estoy hablando del panel (…) sobre la situación energética, o las políticas o acciones de México en esa materia, electricidad en particular», explicó.



Nuevas leyes



Los partidos opositores votaron en abril de este año en contra de un proyecto presidencial que buscaba revertir la Reforma Energética constitucional de 2013, con el fin de elevar la porción de la compañía estatal en el mercado de energía eléctrica, del 38 por ciento actual a 54 por ciento, entre otras ventajas.



Pero cuando el tema llegó a la Suprema Corte en aquel mismo mes, un recurso judicial que calificó de «inconstitucional» otra Ley de la Industria Eléctrica, vigente desde marzo del año pasado 2021, no alcanzó los ocho votos necesarios.



Esa legislación, también promovida por la presidencia, da prioridad a la empresa estatal en el despacho de energía en la red nacional de electricidad, antes que las privadas y extranjeras distribuyan sus energías renovables, generadas con fuentes fotovoltaicas y eólicas.



El embajador de EEUU, Ken Salazar, señaló ante ese controvertido fallo: «El Gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos».



Pero a renglón seguido lanzó: «Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, probablemente abrirá la puerta a litigios».



Meses después saltó la carta de Katherine Tai desde la Casa Blanca. (Sputnik)