Alemania no puede renunciar en un día a los hidrocarburos rusos, dice ministra

Berlín, 6 sep (Sputnik).- Berlín se pronuncia en contra de introducir el embargo total contra el gas y el petróleo ruso, porque no puede renunciar repentinamente a los agentes energéticos fósiles procedentes de Rusia, declaró este martes la titular de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, al intervenir ante los jefes de las misiones alemanas en el exterior.



«El canciller de Alemania, el ministro de Economía y yo como ministra de Exteriores siempre hemos dicho que no queremos repetir los errores cometidos en Alemania en el pasado y no prometer aquello que no podemos cumplir. Por eso decimos que no podremos renunciar a la energía fósil rusa de la noche a la mañana», dijo.



Baerbock afirmó que Alemania «jamás ha recibido gas barato» desde Rusia, agregando que ese gas se pagaba «con el debilitamiento de la seguridad nacional».



En determinados momentos el precio de mercado era ventajoso, pero llevó a la dependencia de la infraestructura alemana de los suministros procedentes de Rusia, que entrañaba un riego para la seguridad, señaló.



La intervención de Baerbock se transmitió en directo en su cuenta de Twitter. (Sputnik)