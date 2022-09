Congresista plantea adelantar elecciones en Perú ante descontento ciudadano

Lima, 6 sep (Sputnik).- La congresista peruana Digna Calle sustentó este martes un proyecto para adelantar las elecciones generales, advirtiendo que si el presidente Pedro Castillo y los parlamentarios no abandonan sus cargos, será la ciudadanía quien los «saque».



«Si no nos vamos dignamente, serán las calles quienes nos saquen. No esperemos eso, dejemos de lado los intereses particulares y pensemos en nuestro país», dijo la legisladora de Podemos Perú (derecha) durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución del Parlamento.



La propuesta de Calle se sustenta en los altos niveles de desaprobación ciudadana que registran los poderes Ejecutivo y Legislativo.



Según diversos sondeos, cerca de un 75 por ciento de peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, mientras que casi un 90 por ciento desaprueba la labor del Congreso.



La parlamentaria afirmó que estas cifras son «avasalladoras» por lo que propone se introduzca una modificación a la Constitución que permita que se celebre un referéndum en el que se consulte a los ciudadanos si desean que se adelanten las elecciones.



Para que la iniciativa sea aprobada se precisan 66 votos a favor de los 130 congresistas que conforman el parlamento unicameral de Perú.



Sin embargo, previo a ser puesta a consideración del pleno, deberá ser ratificada por la Comisión de Constitución. (Sputnik)