Dos de cada 10 niños menores de 11 años en Haití no asisten a la escuela

Puerto Príncipe, 6 sep (Sputnik).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alentó a los padres de Haití a llevar a los niños a las escuelas tras señalar que dos de cada 10 menores de 11 años no acceden a la educación.



«En Haití, 2 de cada 10 niños de 6 a 11 años no asisten a la escuela primaria. Unicef insta a los padres a enviar a sus hijos a la escuela para garantizarles un futuro mejor», publicó el organismo en un mensaje divulgado en Twitter.



La nación caribeña tiene una tasa de alfabetización del 61 por ciento, más alta en los hombres con respecto a las mujeres, pero muy inferior al 90 por ciento de promedio que se alcanza en América Latina y el Caribe.



Según la agencia de la ONU en Haití el 24 por ciento de los hombres y el 17 por ciento de las mujeres nunca fueron a la escuela, y el organismo trabaja junto al Ministerio de Educación para mejorar el acceso a una enseñanza inclusiva en los niños.



A inicios de año, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (REPT) y la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (CLADE) señalaron que aumentar la proporción de estudiantes en el sector público, al menos al 60 por ciento, permitiría mejorar las cifras en un futuro.



Pese a que la educación es un derecho en el país, casi el 90 por ciento de las escuelas son privadas y con precios prohibitivos para la población.



Ante este contexto REPT, CLADE y otras organizaciones locales instan al Gobierno a desarrollar políticas públicas y comunitarias que permitan en el corto, mediano y largo plazo atender las diversas fallas del sistema y conducirlo a dar un giro cualitativo hacia la educación pública, de calidad, inclusiva y no discriminatoria. (Sputnik)