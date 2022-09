El show continúa en Venezuela: regresan los espectáculos musicales extranjeros

Caracas, 6 sep (Sputnik).- El aumento de la oferta de espectáculos musicales en Venezuela, incluyendo a artistas extranjeros, es recibido con beneplácito por la población. Muchos aseguran que la reactivación de la industria es un reflejo de la recuperación económica que experimenta la nación caribeña este 2022.



Ya desde el año pasado se percibía un aumento de los shows musicales en el país, pero el concierto del dúo de salsa y pop venezolano Servando & Florentino, el 2 de junio, puso especialmente sobre el tapete el buen momento del sector.



«Vemos con mucho beneplácito la cantidad de conciertos, la oferta cultural en materia musical que se ha abierto hacia el país, lo vemos como un signo de la propia recuperación económica que ha logrado el Gobierno en los últimos años», comentó en una entrevista con la Agencia Sputnik la viceministra de Cultura, Karen Millán.



De acuerdo con el Gobierno, desde el año 2017 más de 500 sanciones impuestas por EEUU imposibilitan el desarrollo de las actividades productivas y económicas venezolanas, lo que condujo a un deterioro de más del 90 por ciento del poder adquisitivo de los ciudadanos.



De todas formas, en el primer trimestre del año, el crecimiento de la economía fue de 17,4 por ciento, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV). Además, la principal entidad bancaria del país proyectó un crecimiento de 18,7 por ciento para el segundo trimestre de este año.



Responsabilidad



La viceministra comentó que en medio del auge que se generó en el país por los conciertos, es importante que el sector empresarial a cargo de esta industria se ponga a disposición del organismo cultural y contribuya con el Fondo Nacional para el Desarrollo y Protección del Trabajador y la Trabajadora Cultural.



«Los organizadores de servicios de espectáculos que incorporen artistas extranjeros mediante el cobro de taquilla deben contribuir al Fondo Nacional para el Desarrollo y Protección del Trabajador y la Trabajadora Cultural, deben contribuir con ese fondo con el seis por ciento de la taquilla, eso lo dice la ley» destacó Millán.



De acuerdo con la normativa legal, los organizadores de espectáculos públicos privados o conciertos están obligados a contribuir con el fondo del Ministerio de Cultura con un seis por cierto de la venta de boletos, así como, con la incorporación del 50 por ciento de artistas nacionales en sus presentaciones.



Según Millán, el dinero obtenido por el fondo tiene como fin contribuir con el desarrollo nacional de proyectos culturales y brindar atención social a los artistas nacionales.



Altos precios

Pero, si bien la oferta ha aumentado, los costos de las entradas para ver a artistas extranjeros siguen siendo bastante altos.



Consultada al respecto por la Agencia Sputnik, la viceministra atribuyó esto a las limitaciones logísticas que se les presentan a los productores, y que también son consecuencia del bloqueo.



«En muchos de los casos tendrá que ver con ese sistema de bloqueo que hay con los vuelos hacia Venezuela. Hay que hacer muchas veces varias escalas para llegar al país porque se han disminuido el número de vuelos por parte de las aerolíneas», detalló Millán.



La diferencia entre los precios de la boletería venezolana en relación con otros países de Latinoamérica es marcada. Por ejemplo, la banda mexicana de pop Reik se presentará en el país caribeño este mes, y los costos de las entradas oscilan entre 50 y 500 dólares, mientras que en Ecuador esa misma presentación dos meses después está entre los 40 y 140 dólares la más costosa.



La directora de Francia Santos Producción, Francia Rodríguez, afirmó que esto se debe también a las tarifas especiales que cobran los artistas internacionales para presentarse en Venezuela.



«Tú contratas a un artista y le digo que quiero hacer un show en Colombia o en Europa y me dice que sus honorarios, por ejemplo, son 6.000 dólares. Si le dices que es para Venezuela entonces te dicen que son 20.000 dólares», explicó la productora.



De acuerdo con la empresaria caraqueña, que cuenta con más de cinco años en el sector y que, además, calificó de «excelente» la posibilidad de reabrir los escenarios nacionales, la razón de estos costos para el mercado venezolano es producto de una campaña promovida por otros sectores ajenos al gremio que buscan afectar la actividad comercial.



A la par, la productora recalcó que en este momento el mercado está saturado, debido a esa misma demanda que hay desde el extranjero de presentar artistas en territorio venezolano, y mencionó que esto genera graves riesgos para la industria porque no todos los eventos cuentan con el mismo aforo.



Rodríguez también recalcó que estos eventos no son para el disfrute de todos los ciudadanos, Consideró que el alto costo de los boletos solo le permite a un sector de la sociedad con mayor adquisitivo asistir a los conciertos.



En marzo, el salario mínimo de los trabajadores se estableció en medio petro (criptomoneda). Según la página del BCV el criptoactivo se cotiza este jueves 1 de septiembre en 473,4 bolívares, lo que ubica el salario de ese país en 236,7 bolívares, equivalente a 30 dólares.



Plaza importante



Por su parte, el cantante salsero venezolano Luis Batista comentó que la razón por la que tantos músicos quieren presentarse en Venezuela es porque históricamente este país siempre representó una buena plaza para la industria artística internacional.



«Venezuela es el país que ha catapultado a todos los artistas, tanto nacionales como internacionales. Todos han pasado por esta tierra porque aquí históricamente siempre han tenido buena acogida», detalló el joven venezolano con más 10 años de trayectoria musical.



El músico y compositor recalcó que Venezuela es un país de oportunidades, con gente muy alegre y calurosa, que además estaba deseosa de vivir experiencias como estas, tras dos años de la pandemia del covid-19.



Batista destacó además que el Gobierno de Nicolás Maduro también impulsa iniciativas relacionadas con el gremio musical para brindar apoyo al talento nacional. (Sputnik)