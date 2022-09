La Comisión Europea propone suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia

Moscú, 6 sep (Sputnik).- La Comisión Europea adoptó este martes una propuesta para detener el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos de Rusia, comunicó la Unión Europea.



«Hoy (martes), la Comisión propone suspender por completo el acuerdo de facilitación de visados ​​de la UE con Rusia (…). Esto significa que los ciudadanos rusos ya no disfrutarán de un acceso privilegiado a Europa y se enfrentarán a un proceso de solicitud de visado más largo, costoso y difícil», indica el comunicado.



La UE justifica la suspensión de visados alegando que «responde al aumento de los riesgos y amenazas para los intereses de seguridad de la Unión y la seguridad nacional de los Estados miembros como resultado de la agresión militar de Rusia contra Ucrania».



«La Comisión también presenta hoy una propuesta sobre el no reconocimiento de pasaportes rusos emitidos en áreas ocupadas de Ucrania (…), en particular, en las regiones de Jersón y Zaporizhzhia», resalta el texto.



La UE indica que seguirá abierta a determinadas categorías de solicitantes de visados ​​rusos para viajes con fines esenciales, incluidos, en particular, para «los familiares de ciudadanos europeos, periodistas, disidentes y representantes de la sociedad civil».



En la práctica, los rusos se enfrentarán a un incremento en la tarifa del visado de 35 a 80 euros, un aumento de 10 a 15 días en los trámites de la solicitud que puede extenderse a un máximo de 45 días en casos especiales, ya no tendrán fácil acceso a múltiples entradas al espacio Schengen y deberán presentar «una lista más larga de documentos de respaldo».



«La UE ha concluido acuerdos de facilitación de visados ​​solo con un número limitado de países. Estos acuerdos se basan en la confianza mutua y el respeto de los valores comunes entre la UE y el país en cuestión», subraya.



La propuesta de suspensión de visados deberá ser examinada y adoptada por el Consejo de la UE y Rusia será notificada de la decisión «a más tardar 48 horas antes de su entrada en vigor».



Mientras que corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo decidir sobre el no reconocimiento de los documentos de viaje rusos emitidos en regiones ucranianas y «las medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE».



La facilitación de visados entre ​​Bruselas y Moscú entró en vigor en junio de 2007 y permitía estancias previstas de no más de 90 días en cualquier período de 180 días tanto para los turistas rusos en la UE como para los ciudadanos europeos en Rusia.



La UE ya había suspendido parcialmente el acuerdo de facilitación de visados​​ el 25 de febrero de 2022, un día después del comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, en lo que respecta a funcionarios y empresarios rusos.



Según la UE, a partir del 1 de septiembre de 2022, alrededor de 963.000 rusos tenían visados válidos para entrar al espacio Schengen.



La propuesta sobre el no reconocimiento de pasaportes se produce después de que la Comisión publicara en 2014, 2016 y 2019 una serie de directrices para los Estados miembros sobre cómo tramitar las solicitudes de visado para los residentes de Crimea, Donetsk y Lugansk.



Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. (Sputnik)