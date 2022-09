Diputado hondureño aboga por que su país abandone el Parlamento Centroamericano

Tegucigalpa, 7 sep (Sputnik).- El diputado hondureño Ramón Enrique Barrios, de la bancada mayoritaria del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en el Congreso Nacional (parlamento unicameral) abogó este miércoles por la salida de Honduras del Parlamento Centroamericano (Parlacen).



«El Parlacen se ha convertido en refugio de gente indeseable, insisto que en nada beneficia al país seguir siendo parte de ese organismo regional, cuyas decisiones no son vinculantes, se debe dejar de pertenecer a una instancia que no beneficia y nos cuesta mucho dinero público», apuntó el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en el Legislativo catracho.



La opinión de Barrios sale a la luz luego de que el martes el Comité Central del Partido Nacional (derecha) hiciera pública la solicitud al Consejo Nacional Electoral de nombrar a Ana García, esposa del exgobernante Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado a Estados Unidos por presunto delito de narcotráfico, como diputada suplente al Parlacen.



A principios de agosto el diario digital hondureño El Libertador denunció la posible participación del diputado del PN Ricardo Cardona en el trabajo del parlamento regional.



Cardona, quien se desempeñaba como ministro de la Presidencia en la administración de Hernández, fue beneficiado en junio con la nacionalidad nicaragüense, luego de que escapara al vecino país del sur tras la sucesión presidencial.



En su momento el vicepresidente del Parlacen, Martín Pineda, alegó que Cardona estaba facultado para ejercer su cargo en el citado instituto, pues no había perdido su nacionalidad de origen (hondureña) y ese legislativo es un ente de carácter regional.



El analista jurídico Raúl Pineda, consultado por El Libertador, consideró que Cardona ya no representa los intereses de su país natal al obtener la ciudadanía nicaragüense.



Cardona está señalado como presunto autor de múltiples actos de corrupción a su paso por la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social donde, según el Consejo Nacional Anticorrupción, otorgó en 2015 cerca de 600 nombramientos en cargos con altos salarios, que significaron un daño de de 178.845.912 lempiras (unos 7.257.561 dólares al cambio actual) al Estado hondureño. (Sputnik)