Petro cumple un mes gobernando en Colombia con varios frentes abiertos

Bogotá, 7 sep (Sputnik).- El primer mes de Gustavo Petro como presidente de Colombia se caracterizó por una gran cantidad de anuncios de cambios, que generan expectativas en la población pero a la vez le abren varios frentes difíciles de afrontar a la vez.



Las transformaciones prometidas son ambiciosas, y el mandato de cuatro años se ve en principio escaso para tamaña tarea.



No obstante, el primer presidente de izquierda en la historia colombiana, que asumió el 7 de agosto, parece contar con buen respaldo: la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría revela que tiene una opinión favorable del 69 por ciento de la ciudadanía.



Retos económicos



Impulsar un mayor gasto social, trabajar por la igualdad y consolidar el ajuste fiscal son algunos de los retos económicos que se planteó Petro desde su asunción, y su herramienta principal para abordarlos es el proyecto de Reforma Tributaria que radicó ante el Congreso legislativo, así como el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2023.



Con la iniciativa tributaria, el Gobierno espera recaudar un mínimo de 6.000 millones de dólares, recursos que, en su mayoría, irían dirigidos a programas sociales que mejoren la calidad de vida a los ciudadanos más pobres.



«Para el Gobierno es primordial la reforma y está haciendo acercamientos con empresarios y la sociedad; vale la pena destacar esos diálogos que se han dado. Hay una buena hoja de ruta y definitivamente se tiene que llegar a acuerdos, aunque la última palabra se va a dar en los debates en el Congreso para saber qué queda de la reforma inicial o si hay unos ajustes muy fuertes. Es una reforma grande y con altas pretensiones», dijo a la Agencia Sputnik el director del Observatorio Fiscal de la Universidad local Jorge Tadeo Lozano, Édgar Jiménez.



Para fortalecer su programa económico, Petro solicitó al Congreso legislativo 2.200 millones de dólares más para adicionar al presupuesto general del próximo año, de los cuales 1.700 millones también serían destinados a la entrega de programas sociales y subsidios a las clases más bajas.



«Cuando se aprueben ambos proyectos sabremos el saldo de qué fue lo que pasó y podremos ver las proyecciones e intenciones que hay para futuras reformas estructurales en temas pensionales y laborales», agregó Jiménez.



Con los dos proyectos, el mandatario también pretende ganarse la confianza de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo y así recuperar el grado de inversión para Colombia, con el fin de poder acceder a financiación externa a menor costo.



«Hay un balance razonable. Había muchas expectativas previo a sesionar y se esperaba una tasa de cambio más alta, una caída muy fuerte en el mercado de acciones y, si bien es cierto algo de esto ha sucedido, no tanto como se estaba especulando de manera previa», concluyó el experto.



Para el próximo año, el mandatario y su equipo económico anunciarán un proyecto de reforma laboral con el que se buscará reducir el índice de informalidad, que actualmente ronda el 50 por ciento (11 millones de personas), y brindar oportunidades de trabajo a los 2,8 millones de desempleados que hoy viven en Colombia.



Paz total



Otro de los primeros anuncios que hizo Petro fue una iniciativa para negociar una «paz total», incluyendo la reanudación de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y someter a paramilitares, narcos y bandas criminales que actúan en distintos departamentos del país.



El doctor y abogado experto en política Jorge Iván Cuervo Restrepo, de la Universidad Externado de Bogotá, dijo a la Agencia Sputnik que la propuesta tiene apoyo general, pero carece de una estrategia clara.



«El Gobierno ha abierto demasiadas puertas, ha hecho demasiados anuncios muchas veces no coordinados, sin tener la claridad de la hoja de ruta de lo que va a pasar (…) La paz total es una buena idea que mucha gente respalda, pero todavía no está clara cuál va a ser la estrategia jurídica, porque una cosa es la negociación con el ELN y otra cosa con organizaciones puras y duras, para diferenciar los distintos escenarios», afirmó.



En medio de la propuesta de paz total, Petro ha impulsado reformas polémicas en la lucha contra el narcotráfico y la violencia. Luego de una reunión con representantes del Gobierno de EEUU, el mandatario aseguró que la «la guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso» y pidió que ese país cambie la forma en como enfrenta el flagelo.



Por otra parte, el presidente propuso un cambio a la política de extradición de narcos a EEUU, pidiendo que si dejaban el crimen organizado y colaboraban con la justicia no serían enviados a ese país, pero que si reinciden serán extraditados sin beneficio alguno.



Por el lado de los cultivos ilícitos, el Gobierno anunció que no se harán más fumigaciones con glifosato, sino que se impulsará la erradicación voluntaria y se promoverán proyectos productivos alternativos. Además, se llevará a cabo una asamblea de cocaleros para escucharlos, y no perseguirlos como hasta ahora.



Esto supone un cambio drástico de estrategia en Colombia. Los anteriores gobiernos siempre apostaron a una guerra frontal y bélica contra todos los eslabones de producción de cocaína, y no lograron mayor éxito que la mutación del problema.



Relaciones con Venezuela



Uno de los avances más grandes que ha hecho el Gobierno de Petro fue el restablecimiento de relaciones con el Gobierno de Venezuela -rotas desde el 2015- y que se traduce con la llegada de los embajadores Armando Benedetti a Caracas y Félix Plasencia a Bogotá.



Los diplomáticos tienen la ardua tarea de recomponer los lazos diplomáticos y comerciales, y resolver temas como la reanudación de vuelos entre ambos países. Además, gestionarán una reunión entre Petro y Nicolás Maduro.



Fuerzas Armadas



Pero una de las políticas que más ha causado revuelo ha sido el remezón en los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía. Petro nombró como comandantes a uniformados que no estuvieran acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos.



A estos militares les pidió impulsar una política de seguridad enfocada en la defensa de la vida y no en el número de bajas.



En el revolcón del sector Defensa salieron 23 generales y se prometió trasladar a la Policía a un nuevo Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia.



En ese sentido, el otro cambio importante tiene que ver con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), fuerza policial envuelta en la polémica por su presunta responsabilidad en muertes de manifestantes -sobre todo en las protestas de 2019 y 2021- y constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.



El nuevo Gobierno procurará un cambio de enfoque en el accionar de la ESMAD, más enfocado en el diálogo, pero no desmantelará la fuerza, como esperaban muchos votantes de Petro.



Riesgos



Cuervo Restrepo opinó que el mandatario ha alimentado las esperanzas de cambio, pero sin gestionar bien las comunicaciones, lo que podría jugarle en contra.



«Es un Gobierno que llega con muchas expectativas porque es elegido bajo el sentimiento del cambio y el Gobierno se ha encargado de alimentar esas expectativas, hablando una cantidad de temas, pero no está gestionando bien las expectativas», sostuvo.



El analista advirtió que esto puede ser problemático pues «se podría traducir en frustración muy rápidamente». (Sputnik)