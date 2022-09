Rusia califica de propaganda ucraniana acusaciones de EEUU sobre «campos de filtración»

ONU, 8 sep (Sputnik).- El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, refutó el miércoles los comentarios de su par estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, sobre campos de filtración y el cribado forzoso de ucranianos, al afirmar que se trata de «una película de terror» inventada por las autoridades ucranianas.



«¿De qué película de terror nos estaba contando (Thomas-Greenfield) el argumento? Es una película producida por el Ministerio de Propaganda ucraniano, tal vez, y en ese caso, se ve en la pantalla (…)», dijo Nebenzia en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania.



El representante ruso aseguró que no tienen muy claro a qué se refieren con la llamada filtración ya que no existe una definición clara al respecto en el derecho internacional humanitario.



En ese sentido, el diplomático aclaró «a quienes quieren confundir con terminología» que los ucranianos y los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que llegan a Rusia «pasan por un registro y no por una filtración».



Según las acusaciones, Rusia cuenta con «campos de filtración» para detener, identificar e interrogar a prisioneros de guerra y civiles ucranianos.



Thomas-Greenfield afirmó que su país tiene pruebas de que «cientos de miles» de ucranianos, entre ellos niños, pasaron por estos campos y que su destino es decidido según el grado de peligro que supongan para Rusia.



Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.



Los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.



Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia en Ucrania y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)