África espera el grano ruso pese a las declaraciones de la UE, afirma Zajárova

Moscú, 8 sep (Sputnik).- África sigue esperando el grano ruso a pesar de las declaraciones de la Unión Europea (UE), destacó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.



El pasado 5 de septiembre, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la tesis sobre la amenaza del hambre en África no corresponde a la realidad, a no ser que existan problemas causados por Rusia, y no por las sanciones de la UE.



«En África esperan el grano ruso y no sus trucos de propaganda, señor Borrell», dijo Zajárova subrayando que las restricciones occidentales obstaculizan las exportaciones de cereales rusos.



El problema del suministro a los países en vías de desarrollo, continuó, no desapareció.



La víspera, el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los Estados de la UE.



A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que la parte del acuerdo de productos relacionados con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funciona. El acuerdo debe renovarse en noviembre, pero no está claro si Rusia lo firmará.



El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. (Sputnik)