Costa Rica persigue aprobar uso marihuana con fines medicinales

San José, 8 sep (EP/PL).- El gobierno de Costa Rica persigue hoy aprobar el uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, con el anuncio del presidente que enviará a consulta un reglamento en ese sentido.

El presidente Rodrigo Chaves refirió que enviará a consulta pública el reglamento para el cannabis con fines medicinales y terapéuticos, por lo que espera firmarlo «cuanto antes».

La revelación del mandatario ocurrió durante la firma del reglamento para el aprovechamiento del cáñamo con fines industriales, acción que da continuidad a la aprobación por parte de los diputados de la anterior Asamblea Legislativa, en marzo pasado, del proyecto de ley permite la siembra de cáñamo y la venta de los productos resultantes.

Chaves aseguró que el Gobierno no venderá licencias ni las cobrará para este cultivo, refirió que Costa Rica no puede desaprovechar el mercado del CBD, una sustancia no psicotrópica extraída del cáñamo, equivalente a más de 60 mil millones de dólares en el mundo y aseguró que su producción permitirá dinamizar la economía y generar empleos.

«Vamos a dejar que las personas que desean trabajar sus tierras lo hagan por medio de una autorización, como cualquier otro tipo de cultivo, por lo que no vamos a fomentar la creación de monopolios privados de ningún tipo alrededor de la producción del cáñamo de manera industrial», sostuvo.

Queremos que viva la sana competencia y oportunidad para todos los agricultores e inversionistas, para ayudar con la activación económica, generando más empleo y mejores condiciones de vida para la población, resaltó el mandatario tico.

El reglamento del cáñamo industrial antecede a la intención del Gobierno, revelada por el presidente el 16 de agosto pasado, de presentar al Legislativo en noviembre venidero un proyecto para la legalización en Costa Rica de la marihuana con fines recreativos.

Al respecto, una iniciativa legal de los diputados del Partido Acción Ciudadana, en la anterior legislatura, apunta que las ventas de marihuana en el mercado interno podrían llegar a 100 mil millones de colones al año, unos 150 millones de dólares, que representan el 0,32 por ciento del Producto Interno Bruto.