Jueza de EEUU rechaza fianza para funcionario estatal por asesinato de periodista

Washington, 9 sep (Sputnik).- Una jueza de la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada, oeste) rechazó el jueves la libertad bajo fianza del administrador público del condado de Clark, Robert Telles, quien será acusado del asesinato del periodista Jeff German, del diario Las Vegas Review-Journal, informó el fiscal de distrito.



«No hay fianza para el señor Telles en este momento (…) En una audiencia del martes próximo el señor Telles será acusado formalmente, no ha sido acusado aún, solo arrestado y procesado (…) Estamos revisando toda la información (…) Presentaremos un cargo de asesinato contra el señor Telles», dijo el fiscal de distrito Steve Wolfson a periodistas.



German, de 69 años, investigó este año denuncias de intimidación y favoritismo en la oficina del Administrador Público del Condado de Clark que involucraban a Telles.



El funcionario, de 45 años, fue arrestado el miércoles en su casa luego de que la policía allanara la residencia en busca de evidencia del asesinato del periodista ocurrido el viernes pasado.



El allanamiento tuvo lugar tras el hallazgo de rastros de su ADN en las manos y posiblemente bajo las uñas del periodista, dijo el fiscal.



Además, la policía identificó un automóvil captado por una cámara de vigilancia de un vecino del periodista al momento del asesinato como registrado a nombre de la esposa de Telles y halló en su casa piezas de ropa (un sombrero y zapatillas deportivas) igual a las usadas por el atacante.



«La evidencia es muy convincente», dijo el fiscal.



German, quien durante décadas informó sobre el crimen, la corrupción de líderes empresariales, los casinos y las figuras de la mafia en Las Vegas, fue encontrado muerto a puñaladas el sábado por la mañana cerca de su casa en el noroeste de la ciudad; la policía determinó que fue asesinado el viernes por la mañana.



«El asesinato de Jeff German es realmente impactante, en particular dada la probabilidad de que haya sido asesinado en represalia por su profesión (…) Jeff German era un consumado reportero veterano muy conocido por los lectores de Las Vegas por revelar la corrupción y los delitos cometidos por funcionarios públicos y líderes empresariales», dijo Clayton Weimers, director ejecutivo de la oficina en EEUU de Reporteros sin Fronteras (RSF).



La organización instó a las autoridades a realizar una investigación rápida y transparente.



German trabajaba en una nueva historia sobre la oficina del administrador público, cuyas tareas son asegurar la propiedad de las personas que fallecen mientras se realiza una búsqueda de la familia o del albacea del difunto y administrar los bienes en los tribunales cuando las familias no pueden hacerlo.



Según RSF, desde 2018 no se registraba una muerte violenta de un periodista en EEUU; ese año un hombre armado irrumpió en la redacción del diario Capital Gazzette, de Annapolis (Maryland, noreste) y mató a cinco reporteros. (Sputnik)