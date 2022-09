La debilidad como fortaleza

A no dudarlo, nacer en Costa Rica ha sido un privilegio, un país sin ejército es un regalo de los dioses. Yo nací después de la abolición del ejército, tuve suerte, no conocí una fuerza militar intimidante. No viene al caso comentar acerca de si fue don Pepe o fueron otros los de la idea. Ahora leo con ansiedad, la idea de unificar todos los cuerpos policiales en uno solo, se me eriza el pelo de solo pensar de qué “genio del mal” nace esta idea, bien podría ser el principio del fin de nuestra democracia, que “no es centenaria” como pretenden afirmar viejos políticos.

¿Por qué no elevar la preparación, el armamento y los salarios de los policías? La razón de mi sinrazón al incrementar el número de efectivos en manos de una sola oficina o persona, lo que aumenta la tentación de hacerse con el poder. Hay mucho ambicioso por ahí caminando, darle esa alternativa sería un error.

Hay varios cuerpos policiales, su función está entorpecida más bien por el uso de la ley en manos inexpertas que por su trabajo, no, la legislación debe reformarse para respaldar el trabajo policíaco, darle a estos diferentes cuerpos políticos un apoyo legal, no colocarlos todos bajo un mismo mando.

Cuando pasábamos grandes preocupaciones por los últimos manotazos del dictador Somoza, escuché una interesante afirmación: la fortaleza de Costa Rica radica en su debilidad. En efecto, el entonces dictador de Panamá, Omar Torrijos, envió unidades de la Guardia Nacional y ametralladoras antiaéreas, que se colocaron en puntos claves de la capital.

Claro que nos ayudó por orden de EEUU, un dictador nunca quizo a la incómoda Costa Rica, ni de derecha ni de izquierda. Me tocó vivir muy de cerca la dictadura de Torrijos y después la más corrupta de Noriega, eso me hizo amar más la democracia y por eso estoy escribiendo este artículo. Hoy, cuando la confusión política mundial, las crisis sociales y las carencias que comenzaremos a enfrentar nos acechan, no son lo mejor para impulsar esa idea “militarista”, no aquí en este país. En este país no se han dado golpes de estado porque sería sencillo lo difícil, quizá imposible, sería sostenerse en el poder.

Démosle apoyo a los diferentes cuerpos policiales, pero no le demos el queque servido a un solo individuo, no, el frío no está en las cobijas, no respaldemos una ambición, en Costa Rica siempre hemos tenido díscolos enamorados del militarismo , que no dudan en creer por limitación mental, que la solución a nuestros problemas es una mano dura, sabemos que una dictadura jamás ha resuelto los problemas de un pueblo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico