La NASA intentará nuevo lanzamiento de misión lunar Artemis el 23 o 27 de septiembre

Washington, 8 sep (Sputnik).- El lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I a la Luna que se pospuso el sábado debido a una fuga de hidrógeno ahora se reprogramó tentativamente para el 23 o 27 de septiembre, dijeron funcionarios de la NASA en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy.



«El 23 de setiembre hay una ventana (período) a las 6:47 horas (10:47 GMT) abierta durante 80 minutos y el 27 es una ventana a las 11:37 con una duración de 70 minutos», dijo el administrador adjunto de desarrollo del sistema de exploración de la NASA, Jim Free.



Los ingenieros de la NASA ahora confían en que pueden cumplir con los nuevos plazos, dijo por su parte el ingeniero jefe del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por su sigla en inglés), John Blevins.



«Estamos listos para salir. Nuestro vehículo de última generación se ve bien. Parece que tenemos un buen plan en cusro», agregó.



La agencia espacial estadounidense canceló el lanzamiento dos veces la semana pasada, principalmente por una fuga de hidrógeno líquido.



Artemis I es una misión no tripulada que orbitará la Luna y probará durante unas seis semanas los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA, en particular el SLS, el cohete más grande jamás construido, y la nave espacial Orion, que en los próximos años llevará a astronautas de regreso a la Luna.



La próxima fase será lanzar en 2024 al Artemis II, una misión tripulada que probará sistemas en la órbita lunar, y un año después intentar un alunizaje con el Artemis III que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie del satélite terrestre. (Sputnik)