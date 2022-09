Lula apela al voto de los pobres de la periferia de Río de Janeiro

Río de Janeiro (Brasil), 9 sep (Sputnik).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) apeló el jueves al voto de los más pobres durante un mitin en Nova Iguaçu, en la periferia de Río de Janeiro (sureste).



«El trabajador está entregando comida, huele la comida que está transportando y no tiene dinero para pagar esa comida», lamentó el expresidente, que prometió un Brasil humanista, solidario y fraterno, «donde nunca más una mujer verá a su hijo dormir con la barriga vacía».



Acompañado de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y de otros candidatos, Lula repasó los logros en la lucha contra el hambre y a favor de la clase trabajadora en sus años de gobierno y criticó a la élite del país, que en su opinión aún tiene una mentalidad esclavista y no tolera los avances de los más pobres.



«Para mucha gente en este país una empleada doméstica es tratada como una persona de segunda categoría», criticó, recordando que con la izquierda en el poder las trabajadoras del hogar conquistaron derechos laborales por primera vez.



Lula lamentó que siendo Brasil el mayor productor de carne del mundo haya personas rebuscando en la basura y acusó al presidente Jair Bolsonaro de no tener compasión ni interés en la educación.



«Nunca dio un libro a un joven, pero distribuye armas todo el santo día», criticó.



Por su parte, Rousseff hizo un apelo al voto de las mujeres y recordó a las ministras que fueron clave en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).



También advirtió de la importancia de no dar la victoria por conseguida y de esforzarse para que Lula gane en el primer turno, sin necesidad de ir al balotaje.



«Las elecciones sólo ocurren el 2 de octubre, hasta entonces tenemos que conseguir todos los votos conscientes que podamos», pidió.



Además, Marcelo Freixo, candidato a gobernador del estado de Río de Janeiro, y André Ceciliano, candidato a senador, hicieron discursos de carácter más local reivindicando la necesidad de que Lula llegue al Gobierno para que aumenten las inversiones en Río de Janeiro.



El mitin se desarrolló en un ambiente festivo, pero entre fuertes medidas de seguridad, como viene siendo la tónica en esta campaña electoral; todos los asistentes fueron revisados y el recinto, a pesar de estar al aire libre, estaba vallado y vigilado.



Se podía intuir el chaleco antibalas debajo de la camisa roja que vestía Lula; la seguridad del candidato de la izquierda ya era uno de los quebraderos de cabeza de su equipo de campaña y fue reforzada después del intento de atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.



La mayoría de asistentes eran vecinos de Nova Iguacu o de la Baixada Fluminense, la región más pobre y violenta de la periferia de Río, una región donde viven casi cuatro millones de personas y que en las últimas elecciones votó mayoritariamente por Bolsonaro. (Sputnik)