México está en contra de sanciones a Rusia y plantea parar conflicto en Ucrania

Ciudad de México, 8 sep (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este jueves su desacuerdo con las sanciones económicas impuestas a Rusia y planteó la necesidad de parar el conflicto armado en Ucrania.



«Creo que ni la guerra debió permitirse, se pudo haber evitado, y también no estoy de acuerdo con las sanciones, porque ¿qué se ha logrado?: primero, la guerra es sufrimiento de mucha gente, desplazados y armamentismo; luego vienen las sanciones y las reacciones a las sanciones (…). ¿Qué es lo que se debe buscar? Parar la guerra, porque no beneficia, perjudica a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo», dijo el jefe de Estado al responder durante una conferencia de prensa a la pregunta de una periodista del sitio web de la Agencia Sputnik.



El gobernante se refirió a la escasez de gas causada por el conflicto, la decisión de los políticos, los intereses económicos o la industria bélica.



«¿Por qué un alemán, un mexicano, incluso un estadounidense, va a padecer de inflación provocada por las dos medidas: primero por la invasión y luego por las sanciones?», se preguntó López Obrador.



Subrayó que el beneficio del conflicto es para una minoría, que tiene que ver con «la obsesión del poder económico».



«Pero imagínese a un europeo que se tiene que bañar en invierno con agua fría, y peor que eso, los que están allí, en el frente de batalla: los ucranianos, los mismos rusos», prosiguió el mandatario.



¿Y el resto?, volvió a interrogarse: «mandando armas o aplicando sanciones, sin tomar en cuenta el sufrimiento de los pueblos».



El jefe del Ejecutivo dijo que esa crisis «es un caso claro de cómo se le da la espalda al dolor humano, y cómo la cúpula de poder económico político se muestra insensible, (con) retórica demagoga».



López Obrador anunció que este mes de septiembre, en el marco de las festividades por la Independencia de México, expondrá en detalle su propuesta, para que EEUU, Rusia y China acuerden una tregua de cinco años, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para buscar la paz en Ucrania.



«Voy a plantear la propuesta que ya he esbozado, voy a hablar del tema y posteriormente en la asamblea general de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) va a elevar nuestra postura», puntualizó.



El 5 de agosto pasado, López Obrador propuso al primer ministro de la India, Narendra Modi, al secretario general de la ONU, António Guterres, y al papa Francisco, como mediadores de su propuesta de una tregua de cinco años entre las potencias representadas en el consejo de seguridad del organismo mundial. (Sputnik)