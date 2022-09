Poder judicial no puede anular leyes constitucionales, López Obrador

Ciudad de México, 8 sep (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó hoy que es muy claro que el Poder Judicial no puede tomarse atribuciones fuera de sus obligaciones y responsabilidades.

La alusión la hizo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en ocasión de que este jueves, teóricamente, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) debe pronunciarse sobre el futuro de la prisión preventiva oficiosa que la oposición presiona para eliminarla aun cuando ya está inserta en la constitución.

López Obrador insistió en que a la SJCN no le corresponden, no pueden anular un artículo de la Constitución, para eso están los legisladores, no los jueces porque es abordar otro poder.

Ante la importante votación mediante la cual aun existe la posibilidad de que la corte salte sus prerrogativas y presione una reforma en un artículo de la Ley del Código de Procedimientos Penales», López Obrador aseguró que “eso sería una chicanada y los ministros no están para eso”.

Tenemos pruebas de corrupción en el Poder Judicial y si no se sigue purificando la vida pública con funcionarios honestos y verticales, la corrupción se mantendrá porque no aguantan ni un cañonazo de los poderosos y ni una llamada telefónica relacionada con algún acto delictivo, porque son fuertes las presiones que reciben los magistrados, incluidas amenazas de todo tipo.

Dijo que su gobierno propuso la ampliación de la prisión preventiva oficiosa en el caso de corrupción y recordó que antes de su gobierno, esta ni siquiera se consideraba delito grave.

Incluso crearon organismos anticorrupción fantasmas para encubrirse, pero cuidaron que la constitución no los reconociera, era todo una farsa, pues ni siquiera se condenaba o perseguía el robo de petróleo o el fraude electoral, o burlar al fisco y no pagar impuestos, nada de eso era delito grave y por eso la legislación que pedimos, pues los jueces servían para ocultar todo, precisó.