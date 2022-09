El rey Carlos III del Reino Unido nombra a su hijo Guillermo príncipe de Gales

Moscú, 9 sep (Sputnik).- El nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, otorgó a su primogénito Guillermo el título de príncipe de Gales.



«Como mi heredero, Guillermo (…) se convierte en el duque de Cornualles (…), hoy (viernes) lo declaro orgullosamente como el príncipe de Gales», dijo Carlos III en un discurso ante la nación desde el Palacio de Buckingham.



El monarca tampoco olvidó a su hijo Enrique, así como a su esposa Meghan Markle, que «continúan organizando sus vidas en el extranjero» y les expresó su amor.



Además, Carlos III agradeció a su madre, la difunta reina Isabel II, su amor, devoción, guía, comprensión y que siempre fuera capaz de ver lo mejor en las personas.



«Toda su vida, Su Majestad la Reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia», destacó.



Carlos III afirmó que, a pesar de los cambios producidos a lo largo de los 70 años del reinado de Isabel II, las responsabilidades de la monarquía siguen siendo las mismas y prometió servir al país durante toda su vida al igual que lo hizo ella.



«Rindiendo tributo a la memoria de mi madre, honrando su servicio de toda la vida (….) ahora también prometo todo el tiempo restante que me dé Dios, respetar los principios constitucionales (…) independientemente de su origen y creencias, tengo la intención de servirles fielmente, con respeto y amor», enfatizó.



Según el rey británico, su vida cambiará con la adopción de su nuevo rol, pues en particular, no podrá dedicar tanto tiempo a la caridad como antes, pero espera que esta labor humanitaria sea continuada por otros.



Isabel II falleció el jueves a la edad de 96 años, tras 70 años y 214 días de reinado sobre los países del Reino Unido de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Galés, Irlanda del Norte e islas anexadas), el más largo de la historia del país.



Su hijo se convirtió en el nuevo monarca tomando el nombre de Carlos III, y su esposa Camila recibió el estatus de reina consorte. (Sputnik)