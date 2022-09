Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 10 al 17 de setiembre del 2022

Charla: Servicios accesibles en la Biblioteca del Centro Nacional de Educación Helen Keller. Martes 13 de setiembre, 1:30 p. m. por medio del Canal de YouTube: https://bit.ly/ebciyoutube A cargo de la Licda. Susana Barrientos Moncada, bibliotecóloga, Centro Nacional de Educación Helen Keller. Dirigido a estudiantes y profesionales en bibliotecología y carreras afines. Información: 2511-1920, correo electrónico: wilson.hernandezarroyo@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Facultad de Educación.

Charla: Granos y semillas: alimentos funcionales para el consumo humano. Martes 13 de setiembre, 3:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom:https://udecr.zoom.us/j/85276580850?pwd=R0UwdW9WeFJidWFPeFNGajRHS2s2UT09 ID de reunión: 852 7658 0850 Código de acceso: 046885 y Facebook del CIGRAS. A cargo de la Dra. Andrea Irías Mata. Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco del Ciclo de charlas virtuales en conmemoración del 50 aniversario del CIGRAS.

Seminario de Investigación CICA. Martes 13 de setiembre, 3:30 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/81266086874 ID de reunión: 812 6608 6874 y en simultáneo por la página de Facebook del CICA (https://www.facebook.com/CICA.UCR). En esta ocasión, la Dra. Ana María Durán, investigadora del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física y del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, ambos de la Universidad de Costa Rica, nos hablará sobre la importancia del ozono en la atmósfera terrestre. El ozono es un gas, formado por tres átomos de oxígeno, y que en la estratosfera, entre los 15 km y 50 km de altura, forma una capa alrededor de nuestro planeta. Durante el seminario, la Dra. Durán mostrará la distribución del perfil vertical del ozono en la atmósfera sobre Costa Rica, obtenida a través de mediciones realizadas como parte de SHADOZ (Southern Hemisphere ADditional OZonesondes) y se discutirá la importancia del monitoreo del ozono. Información: 2511-8303, correo electrónico: juan.chin@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) en conmemoración del día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono (16 de septiembre).

Presentación del documental: «Bajo el silencio y la tierra». Martes 13 de setiembre, 5:30 p. m. en la Sala de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, 1er. piso, Facultad de Ciencias Sociales. También se transmitirá por: Facebook @FCSUCR, youtube /WebTVUCR. Película realizada por Gisela Restrepo Triviño. 2020, Colombia, Canadá. Modera: Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales; Pablo Cala, Fundación Hasta Encontrarlos. Información: 2511-3210 / 2511-3211, correo electrónico: jornadascienciassociales.fcs@ucr.ac.cr Organiza: Decanato, Facultad de Ciencias Sociales en el marco de: las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales.

Conversatorio: El papel de las comunidades religiosas para promover la resolución de conflictos y el desarrollo. Miércoles 14 de setiembre, 9:00 a. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/88928086071?pwd=eE16UisvVXNMa2VWalIrbkVyanh3Zz09 ID de reunión: 889 2808 6071 Código de acceso: 950746. Participantes: Martín Nates, director, Justapaz, Colombia; Juan Salvador Pérez, director, Revista SIC Centro Gumilla, Venezuela; Andrés Felipe Arbeláez, subdirector, Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia; Dennis Petri, director internacional, Instituto Internacional de Libertad Religiosa. Información: 2511-1412, correo electrónico: inie@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación, Facultad de Educación en el marco de la Cátedra: Educación para la Paz y los Derechos Humanos, “Educando para la Cultura de Paz y el estado de derecho y la democracia desde la interculturalidad».

Foro: Homenaje al legado académico de la ilustre universitaria Anabelle Ulate Quirós. Miércoles 14 de setiembre, 4:00 p. m. en el auditorio Joaquín Gutiérrez, 4to. piso, Facultad de Letras. Participantes: Dra. Milagro Saborío Rodríguez; Dra. Paola Zúñiga Brenes; Dra. Laura Cristina Blanco; Lic. Gabriel Madrigal Quesada; Dr. Luis Hall Urrea; Dr. Edgar Robles Cordero; Máster Isabel Cristina Araya Badilla. Confirmar asistencia al correo electrónico: economia@ucr.ac.cr Información: 2511-6497, correo electrónico: silvia.corella@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Economía con la colaboración del Instituto de Investigaciones Económicas.

Seminario Permanente de Derecho Penal. Miércoles 14 de setiembre, 4:30 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/82142459085?pwd=cXdyYVBwOFpvQWhQdFllT2xZRlphUT09 Código de acceso: 515304. Participantes: Dr. Juárez Tavares, catedrático de Derecho Penal, Universidad del Estado de Río de Janeiro; Dr. Gustavo Chan Mora, catedrático de Derecho Penal, Universidad de Costa Rica. Información: 2511-5453, correo electrónico: iij.fd@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

CONFERENCIA: Who has power in the digital enviroment? Jueves 15 de setiembre, 10:30 a. m. por medio de Plataforma Zoom. Actividad gratuita, requiere reservar espacio en el formulario https://forms.gle/iYH3ff6C5o7VZTps6 Invitado especial: Des Freedman, profesor, Medios de Comunicación, Universidad de Londres. Con traducción simultánea. Información: 2511-3600. Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

Charla: Creando esperanza y desarrollando estrategias para vivir mejor. Viernes 16 de setiembre, 10:00 a. m. Inscripción: https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZModu2gqDMoHNDC6VCgTNBYA9XxHBUvG4kh Participantes: M.Sc. Rebeca Gómez Sánchez, Escuela de Enfermería; M.Sc. Norma Brito de la Cuesta, Escuela de Medicina; M.Sc. Milvia Sánchez Rodríguez, Escuela de Salud Pública; M.Sc. Marco Carranza Morales, Escuela de Psicología. Información: 2511-4512, correo electrónico: catedra.fm@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Medicina en el marco de la Cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés y en conmemoración del día mundial para la prevención del suicidio.

Noveno Encuentro Mundial Escenas de los pueblos: «Lazos de los pueblos» sociodramas múltiples». Sábado 17 de setiembre, 9:30 a. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/82333524263?pwd=RUdmNUFjMTE1VVpHaHVySjhkUi9GQT09 ID de reunión: 823 3352 4263 Código de acceso: 399715. Participan: Psicodramatistas invitados de: Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, México e Italia. Información: 2511-3210 / 2511- 3211, correo electrónico: jornadascienciassociales.fcs@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias Sociales: Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia con la coordinación con la red mundial Escenas de los Pueblos.

CULTURALES:

Concierto de “Tío Ale” y la Orquesta Sinfónica UCR. Domingo 11 de setiembre. Función 1: 10:00 a. m. / Función 2: 11:30 a. m. en el Aula Magna, Ciudad de la Investigación. Entradas disponibles en la boletería https://www.ucrenlinea.com/ Costo: Niñ@s / Adult@s mayores ₡2,500 (IVA incluido) / General: ₡5,000 (IVA incluido). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM).

Concierto: Cátedra de percusión – celebraciones patrias. Lunes 12 de setiembre, 6:00 p. m. en el Vestíbulo de la Escuela de Artes Musicales. La Cátedra de Percusión a cargo de los profesores Manrique Méndez y Ricardo Álvaro nos invitan a hacer un recorrido por variada música costarricense. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) en el marco de las celebraciones de independencia.

Recital de Viola y guitarra. Martes 13 de setiembre, 7:00 p. m. en la Sala Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participan: Erasmo Solerti, viola; Andrés Saborío, guitarra. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM).

FESTIVAL DE LA LUNA. Hasta el 13 de setiembre por medio de Facebook Live Instituto Confucio de la UCR y Plataforma Zoom. Para más información sobre las actividades en www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Información: 2511-6871, correo electrónico: cultura.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio, UCR.

EXPOSICIÓN. Procesos y creaciones: Proyectos escultóricos. Abierta hasta el 23 de setiembre en la Escuela de Artes Plásticas. Información: 2511-8867, correo electrónico: nelson.alpizar@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Plásticas en el marco del 125 Aniversario de la Escuela de Artes Plásticas.