Hungría rechaza la migración para ser el país más seguro de la UE, afirma primer ministro

Budapest, 9 sep (Sputnik).- Hungría planea convertirse en el país más seguro de Europa, motivo por el que está en contra de la migración ilegal, declaró este viernes el primer ministro, Viktor Orbán.



En julio pasado, Gergely Gulyás, el jefe de la oficina del primer ministro húngaro, reveló que el Gobierno, debido al aumento de las tensiones en la frontera sur, decidió crear unas unidades de protección fronteriza compuestas por 4.000 efectivos, para ayudar a la policía y el Ejército.



«Hay una crisis energética en Europa, y las sanciones de Bruselas, poco a poco, están poniendo la economía europea de rodillas (…) Pero por más grandes que sean los retos, no podemos renunciar a nuestros grandes objetivos. Tampoco podemos renunciar a nuestro gran objetivo, que Hungría se convierta en el país más seguro de Europa. Eso se ve amenazado por el problema más grave de nuestro tiempo, que se llama migración», dijo Orbán en una ceremonia de juramento de los miembros de las nuevas unidades de guardias de fronteras.



Según el primer ministro, lo que «los antiguos llamaban migración de los pueblos, hoy conocemos como migración», pero el nombre no importa, ya que ambos «significan una amenaza a la civilización».



«Nosotros, los húngaros, no creemos que algo bueno pueda salir de la migración. Queremos, y es nuestro derecho nato, que Hungría siga siendo el país de los húngaros», recalcó.



Para el jefe de Gobierno, basta fijarse «en el ejemplo de Europa Occidental» en relación con los migrantes ilegales.



«Podemos ver que en este frente es suficiente cometer un error una vez. En cuanto los migrantes de otras culturas, que llegan ilegalmente, se asientan en algún lugar, la rueda del tiempo ya no puede dar marcha atrás, y la vida nunca volverá a ser la misma», subrayó Orbán.



El primer ministro señaló que este año 160.000 migrantes intentaron cruzar de forma clandestina la frontera sur de Hungría, y este número aumentará.



«Los migrantes deben entender que de esta manera no podrán llegar aquí (…) La seguridad comienza en la frontera», destacó.



Después de la crisis migratoria que estalló en Europa en 2015, las autoridades húngaras comenzaron a aplicar políticas severas contra los migrantes y refugiados que cruzan las fronteras del país. Por esa causa Budapest fue duramente criticado por las agencias humanitarias de la ONU y por la Unión Europea. (Sputnik)