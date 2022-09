Líder indígena de Ecuador señala atasco en diálogo sobre minería y petróleo

Quito, 10 sep (Sputnik).- El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, confirmó este viernes que persiste un atasco en el diálogo con el Gobierno sobre el tema de minería y petróleo, iniciado por 90 días.



«Realmente no se ha avanzado en el tema petrolero y en el tema minero», dijo Iza a la prensa.



El viernes estaba prevista la presentación de los acuerdos en las mesas técnicas instaladas entre el Gobierno y el movimiento indígena luego de 18 días de paro.



Según trascendió las partes rubricaron tres actas con acuerdo y desacuerdo en el marco de los diálogos entre el Gobierno y las organizaciones sociales.



Las mesas técnicas que debían cerrar hasta el viernes eran: Focalización de subsidios a los combustibles; Banca pública y privada; Fomento productivo; Control de precios de productos de primera necesidad, y Energía y recursos naturales.



El ministro del Gobierno, Francisco Jiménez, señaló desde su cuenta en Twitter que «problemáticas abandonadas por años, hoy llegan a acuerdos en la Mesa de Energía y Recursos Naturales, luego de jornadas productivas junto a las organizaciones indígenas».



Acuerdos del diálogo



En tanto, la Mesa de Energía y Recursos Naturales se cerró el viernes con la aceptación de una moratoria a las actividades mineras e hidrocarburíferas sujetas a auditoría.



Respecto a la minería se aprobó la evaluación Integral en Minería e Hidrocarburos; la desgraficación de las concesiones mineras y la remediación Ambiente, así como la instalación de mesas para la elaboración de leyes.



En cuanto a la Mesa de control de precios se acordó la difusión de tarifa de la dignidad para electricidad; de telefonía móvil e internet, así como la realización de más operativos para enfrentar el narcotráfico y la aplicación de sanciones contra la especulación de precios.



En este último tema, las organizaciones sociales demandan establecer precios mínimos y máximos de 44 productos básicos, mientras insiste en 13, descartando a los productos industrializados.



Por su parte, los dirigentes indígenas consideran que las ferias productivas mensuales, planteadas por el Ejecutivo, no responden al pedido de estimular los mecanismos de compras públicas y ferias inclusivas para los sectores agrícolas, de la economía popular y solidaria y de la comunitaria.



En su opinión, tampoco garantiza cupos mínimos ni mecanismos de perchaje en las cadenas comerciales.



Al respecto, los sectores sociales no aceptan el establecimiento de un observatorio plurinacional de control y monitoreo de precios, ya que no hay precios de sustentación, ni máximos y mínimos.



En la Mesa de fomento productivo se acordó el control de precios de varios productos, mientras la de focalización de subsidios a los combustibles continuará en sesión hasta el 12 de octubre.



La Mesa Banca pública y privada cerró el pasado 18 de julio con un acuerdo para el beneficio a deudores con créditos productivos en la banca privada y pública.



Las 5 mesas restantes se instalarán el próximo lunes hasta el 12 de octubre. (Sputnik)