Lula recuerda su defensa de la libertad religiosa en encuentro con evangélicos

Río de Janeiro (Brasil), 10 sep (Sputnik).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) defendió el viernes la gestión que hizo del tema religioso durante sus años de Gobierno en un encuentro con evangélicos en la ciudad de São Gonçalo, en la periferia de Río de Janeiro (sureste de Brasil).



«Dudo que alguien haya cuidado y garantizado la libertad de crear iglesias, la libertad de practicar su fe (como yo lo hice), dijo Lula durante el acto, recordando las veces en las que fue candidato y nunca usó la religión para pedir votos.



Lula defendió que el Estado no debe tener ninguna religión oficial, remarcó que lo que debe hacer es que todas puedan expresarse en libertad, y criticó el uso que el presidente Jair Bolsonaro hace de la religión.



Criticó que tanto él como los políticos que lo rodean «usan el nombre de Dios en vano» y subrayó que un «mentiroso» como él jamás puede considerarse un buen cristiano.



Lula dijo ser consciente de las «mentiras» que cuentan sobre él en relación a los evangélicos, pero confió en que la verdad prevalezca y que los electores cristianos recuerden lo que hizo durante los años en que estuvo en el poder.



En las últimas semanas, pastores vinculados a la ultraderecha, como el diputado Marcos Feliciano, divulgaron bulos alertando que si la izquierda llegaba al poder, Lula cerraría iglesias.



En el acto del viernes, Lula estuvo acompañado del candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin, que a pesar de que no es evangélico sino católico, tiene un buen tránsito entre este electorado, con una tendencia en general más conservadora.



Los dos fueron arropados por varios pastores evangélicos progresistas, que criticaron la apropiación que Bolsonaro hizo de la fe y lamentaron los retrocesos en el área social, algo clave dado que la mayoría de brasileños evangélicos pertenece a los estratos más pobres de la sociedad.



«La mendicidad agrede al señor Dios; el pueblo no aguanta otros cuatro años con ese presidente de la República que solo engaña y gobierna para la élite», dijo el pastor Sérgio Duzilek, uno de los primeros en hablar.



El pastor Ariovaldo Ramos lamentó que «adversarios de Dios» estén al mando de la nación y pidió «en nombre de Jesús» salvar al pueblo del hambre votando al Partido de los Trabajadores (PT) el próximo 2 de octubre, fecha de la primera vuelta.



El acto se celebró en un pabellón polideportivo con la asistencia de algunos miles de personas, la mayoría vinculadas a iglesias evangélicas de la región, donde esta religión es predominante.



La periferia de Río está repleta de iglesias evangélicas, lo que explica, en parte, que muchos de estos votos vayan a la derecha o a la ultraderecha en las elecciones, a pesar de que sus habitantes muchas veces están bajo la línea de la pobreza, grupo social que suele optar más por Lula que por Bolsonaro.



Aunque Lula lidera todas las encuestas de opinión de cara a las elecciones, el voto evangélico se le resiste: según la última encuesta del instituto Ipec, del 6 de septiembre, el 46 por ciento de evangélicos aseguran que votarán a Bolsonaro, frente al 27 por ciento que dice preferir a Lula.



Los evangélicos representan alrededor del 30 por ciento del electorado brasileño y, según todos los analistas, su voto será una de las claves para definir el resultado de estas elecciones. (Sputnik)