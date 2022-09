Lavrov pide dejar de recordar a EEUU la necesidad de emitir visados a la delegación rusa

Moscú, 10 sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, solicitó a sus colegas dejar de recordar a Estados Unidos que la delegación rusa necesita visados para poder asistir a la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York.



«Todavía hay tiempo. Les dije a mis colegas: no hay necesidad de recordárselo más, los estadounidenses tienen sus obligaciones», declaró Lavrov en una entrevista con el canal Rossiya 1.



Asimismo, el canciller ruso reiteró que el secretario general de la organización, António Guterres, «tiene la obligación de garantizar la participación de todas las delegaciones en los eventos de la ONU, incluido, por supuesto, en la Asamblea General, así que ya veremos».



Por otra parte, según informó el pasado viernes el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, EEUU se excusa diciendo que su «embajada en Moscú no está en condiciones de realizar todos sus deberes» debido al supuesto «desangrado» al que la somete el país anfitrión.



El martes pasado, Stephane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró la firme creencia de que EEUU debe emitir visados a los miembros de la delegación rusa para poder participar en la Asamblea General.



Según el acuerdo entre la ONU y EEUU, como anfitrión de la sede de las Naciones Unidas, Washington no debe obstaculizar la participación de las delegaciones oficiales de los países miembros en las labores de la organización.



La Asamblea General de la ONU se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre y se supone que todas las delegaciones participantes deben hacerlo de manera presencial. (Sputnik)