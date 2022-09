La crisis en Libia no puede resolverse militarmente, según Consejo Presidencial

Bengasi (Libia), 12 sep (Sputnik).- Resolver la crisis de larga data en Libia por la vía militar no es la respuesta para el país, afirmó a Sputnik la portavoz del Consejo Presidencial, Najwa Wahiba.



«En los últimos años ha quedado claro que la crisis de Libia no puede resolverse por medios militares. No hay ningún bando que sea capaz de aportar una solución militar. Los propios libios confirmaron que quieren elecciones, no nuevas batallas», dijo.



«La solución pasa por el acuerdo político (…), por lo que el Consejo Presidencial se compromete a mantener el consenso y el equilibrio con todas las partes para preservar los logros conseguidos gracias al Acuerdo de Ginebra», explicó la representante del Consejo.



Para ello, según sus palabras, el Consejo Presidencial «sigue trabajando para unificar las estructuras militares», y apoya a las reuniones de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Sirte y Trípoli y la actividad del comité militar en el formato 5+5.



«El establecimiento de una estructura militar unificada es una solución para hacer frente a muchos problemas y poner fin a la interferencia externa», subrayó Wahiba.



También recordó que el reciente nombramiento de un nuevo enviado especial de la ONU para Libia podría considerarse una «señal positiva para el proceso político».



«Representa una posición unida de la comunidad mundial sobre el proceso de paz en Libia después de un periodo de muchos meses en el que tal posición estaba ausente (…) Esto debería tener un impacto positivo en el logro de un acuerdo entre los libios y en el avance del proceso político», opina la interlocutora de esta agencia.



El secretario general, António Guterres, designó en septiembre al senegalés Abdoulaye Bathily como enviado especial para Libia. El puesto estaba vacante desde finales de 2021.



A finales de agosto y a principios de septiembre en Trípoli se estallaron enfrentamientos entre los grupos leales al líder del Gobierno de Unidad Nacional, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, y los partidarios del primer ministro elegido por el Parlamento libio, Fathi Bashagha, que dejaron un saldo de decenas de personas sin vida y más de 150 heridos.



Libia quedó dividida tras el derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi en 2011 y durante una década vivió violentos enfrentamientos entre las facciones rivales que crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y el este del país.



En febrero pasado, el Parlamento apoyó la candidatura de Bashagha para ocupar el puesto de presidente del Gobierno.



Dbeibah, a su vez, rechazó entregar el poder sin la celebración de comicios, algo que amenaza al país con una nueva dualidad de poderes.



Bashagha envió una carta a Dbeibah exigiendo que renunciara para evitar un derramamiento de sangre en el país.



Por su parte, el líder del Gobierno de Unidad Nacional aconsejó al nombrado primer ministro centrar sus esfuerzos en las próximas elecciones. (Sputnik)