Japón se une a la moratoria sobre las pruebas de misiles antisatélite

Tokio, 13 sep (Sputnik).- Japón anunció que se une a la moratoria sobre los ensayos de misiles antisatélite de ascenso directo cinético (ASAT).



«El Gobierno de Japón decidió no llevar a cabo pruebas destructivas de misiles antisatélite de ascenso directo (ASAT) para promover activamente en los foros internacionales debates sobre el desarrollo de normas de comportamiento responsable en el espacio ultraterrestre», declaró el Ministerio de Exteriores nipón este martes.



La decisión fue notificada el 12 de septiembre en el grupo de trabajo de composición abierta de la ONU sobre la reducción de las amenazas espaciales.



«El Gobierno de Japón seguirá desempeñando un papel activo para lograr un espacio ultraterrestre seguro, estable y sostenible», dice el comunicado.



El pasado 19 de abril, Estados Unidos se comprometió a no realizar pruebas de misiles antisatélite de ascenso directo (ASAT). El 9 de mayo, Canadá secundó esta moratoria.



El 15 de noviembre de 2021, los tripulantes que trabajaban a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) tuvieron que cerrar las escotillas entre los módulos y resguardarse en sus respectivas naves ante la aproximación de piezas potencialmente peligrosas de chatarra espacial.



El Departamento de Estado norteamericano acusó a Rusia de destruir con un misil su antiguo satélite inoperativo Cosmos-1408, lo que generó más de 1.500 fragmentos rastreables y cientos de miles de piezas más pequeñas.



El Ministerio de Defensa ruso reconoció al día siguiente haber derribado durante un ensayo exitoso un satélite de la serie Tselina-D cuyos fragmentos, aseguró, no representan amenaza alguna para las estaciones orbitales, aparatos espaciales y la actividad espacial.



El ente castrense recordó que Rusia lleva varios años proponiendo a EEUU y otros países a firmar un acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio, pero Washington y sus aliados lo siguen bloqueando. (Sputnik)