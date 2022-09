La NASA actualiza las fechas preliminares para lanzar la misión lunar Artemis I

Moscú, 13 sep (Sputnik).- El lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I a la Luna, pospuesto debido a una fuga de hidrógeno, no podrá efectuarse antes del 27 de septiembre, comunicó la agencia espacial de Estados Unidos.



«La agencia llevará a cabo la prueba de demostración no antes del miércoles 21 de septiembre y ha actualizado su solicitud para una oportunidad de lanzamiento el 27 de septiembre, con una posible oportunidad de reserva el 2 de octubre bajo revisión», anunció la NASA este lunes.



El pasado día 8, la NASA estimó que habría ventanas de lanzamiento el 23 y el 27 de septiembre.



Artemis I es una misión no tripulada que orbitará la Luna y probará durante unas seis semanas los sistemas de exploración del espacio profundo de la NASA, en particular el SLS, el cohete más grande jamás construido, y la nave espacial Orion, que en los próximos años llevará a astronautas de regreso a la Luna.



La próxima fase será lanzar en 2024 al Artemis II, una misión tripulada que probará sistemas en la órbita lunar, y un año después intentar un alunizaje con el Artemis III que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a la superficie del satélite terrestre.