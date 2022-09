Las FFAA no harán recuento paralelo de los votos, dice Justicia Electoral de Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 12 sep (Sputnik).- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, órgano que organiza las elecciones en el país, desmintió este lunes que las Fuerzas Armadas vayan a realizar un recuento paralelo de los votos en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.



En un comunicado, el TSE informó que «no hay ningún acuerdo con las Fuerzas Armadas o con entidades fiscalizadoras para permitir el acceso diferenciado en tiempo real a los datos enviados para hacer el recuento electoral».



El tribunal recordó que el conteo de los votos es «competencia constitucional» de la Justicia Electoral y que no hay ningún cambio respecto a lo definido para las elecciones en el primer semestre del año.



La puntualización se da después de que el diario «Folha de São Paulo» publicara que técnicos de las Fuerzas Armadas pretenden verificar en tiempo real el recuento de votos por parte del TSE, algo que no ocurrió en elecciones anteriores.



Según el periódico, los militares pretenden recopilar 385 boletines de urna (el documento que emiten las urnas electrónicas que recoge lo que se ha votado) y enviar los datos al Comando de Defensa cibernética del Ejército, que los compararía con los resultados públicos que divulga el TSE.



El tribunal recordó que contar los votos sumando los boletines de urna ya es posible desde hacer varias elecciones, y que este año, de hecho, se ha mejorado el sistema para que los boletines sean publicados por la red mundial de computadores en cuanto acabe la jornada de votación.



«Independientemente de esa posibilidad, como ocurre desde hace varias elecciones, cualquier interesado podrá ir a las secciones electorales y sumar libremente los boletines de urna de una, de diez, de 300 o de todas las urnas», zanjó el TSE.



El presidente brasileño Jair Bolsonaro lleva mucho tiempo cuestionando sin pruebas la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil, que está en vigor desde hace dos décadas y nunca presentó problemas.



Según la mayoría de analistas, se trata de una estrategia para deslegitimar las elecciones y no reconocer una eventual derrota. (Sputnik)