Trump intentó permanecer en la Casa Blanca pese a derrota en 2020

Washington, 12 sep (Prensa Latina) El expresidente estadounidense Donald Trump repitió tras su derrota electoral en 2020 que no permitiría a Joe Biden asumir el cargo y se quedaría en la Casa Blanca, según un libro citado hoy por la CNN.

«Simplemente no me voy a ir», dijo Trump a un asesor, de acuerdo con el extracto del texto Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, de la periodista del diario The New York Times Maggie Haberman, que saldrá a la venta el próximo 4 de octubre.

«Nunca nos vamos a ir», dijo Trump a otro. «¿Cómo puedes irte cuando has ganado unas elecciones?», expresó el entonces mandatario republicano, de acuerdo con los fragmentos difudidos aquí.

La insistencia de Trump en que no se iría de la Casa Blanca –de lo cual no se había informado anteriormente-, añade nuevos detalles al caótico periodo postelectoral sobre la negativa del magnate a aceptar su fracaso, destacó el reporte de la televisora.

Señaló el medio de prensa que los numerosos esfuerzos del exocupante del Despacho Oval por anular el resultado electoral condujeron al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de grupos proTrump.

Haberman escribió que, inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre, Trump pareció reconocer que había perdido ante Biden, incluso pidió a sus asesores que le explicaran qué había fallado.

Sin embargo, en algún momento, el estado de ánimo de Trump cambió, relató la reportera, y comunicó abruptamente a sus colaboradores que no tenía intención de abandonar la Casa Blanca a finales de enero de 2021 para que Biden se instalara en ella, apuntó la autora.

«¿Por qué debería irme (de la mansión ejecutiva) si me la han robado (la elección)?», se le escuchó preguntar a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, refirió.

La promesa de Trump de que se negaría a desalojar la Casa Blanca no tenía precedentes históricos, advirtió Haberman, quien afirmó que esa declaración dejó a sus propios ayudantes sin saber qué hacer.

Las revelaciones ocurren mientras los investigadores de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia intentan arrojar luz sobre la negativa del presidente 45 a ceder el poder luego de perder frente al demócrata.

Además, el exgobernante sigue en el ojo del escrutinio público por otras pesquisas. El comité selecto de la Cámara Baja planea más audiencias este mes sobre el tema del asalto al Capitolio federal y emitirá un informe final de este otoño.

Por otra parte, el registro que hicieran agtentes del FBI a su propiedad en Mar-a-Lago desató una tormenta política en Washington.

Haberman, analista política de CNN, cubrió a Trump para el influyente rotativo neoyorquino desde su campaña presidencial de 2016 y sus reportajes la convirtieron en blanco frecuente de ataques del gobernante en Twitter.