Arribo de Lavrov a Asamblea General de ONU es problemático por falta de visas a su equipo

Naciones Unidas, 13 sep (Sputnik).- La llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU sigue siendo dificultosa, ya que muchos de sus colaboradores esenciales no han recibido visas, declaró este martes una fuente a Sputnik.



«La llegada del ministro (Serguéi Lavrov) sigue siendo problemática porque muchos de sus colaboradores esenciales no tienen visados todavía. Estamos en contacto con los colegas de EEUU en relación con el resto de los visas», dijo la fuente.



El Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó que este martes Lavrov y varios miembros de su delegación recibieron los visados estadounidenses para asistir a la Asamblea General de la ONU.



Un portavoz de la cartera expresó la esperanza de que los demás miembros de la delegación también reciban visados, y «que se resuelvan expeditamente los problemas logísticos que bloquean la asistencia de representantes rusos a la Asamblea General debido a las sanciones ilegales por parte de EEUU».



El 77º periodo de sesiones de la Asamblea General se inaugura el 13 de septiembre de 2022.



El debate general tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre, incluido el sábado 24 de septiembre.



Por un acuerdo con la ONU, el país anfitrión de su sede, EEUU, no debe obstaculizar la participación de las delegaciones oficiales de otros estados miembros en las labores de la organización. (Sputnik)