Jefe de ONU advierte de múltiples hambrunas este año a pesar del acuerdo de granos

ONU, 14 sep (Sputnik).- El mundo corre el riesgo de enfrentar múltiples hambrunas este año a pesar del acuerdo de granos negociado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el compromiso de que los alimentos y fertilizantes rusos lleguen a los mercados, dijo este miércoles el secretario general del organismo, António Guterres.



«A pesar de la iniciativa de granos del Mar Negro y el acuerdo para llevar alimentos y fertilizantes rusos a los mercados globales, existe un riesgo real de múltiples hambrunas este año», dijo Guterres en una rueda de prensa sobre la 77 sesión de la Asamblea General.



El secretario general de la ONU remarcó que el hambre mundial comenzó a aumentar antes de la pandemia de covid-19 y «nunca mejoró».



El 22 de julio, Rusia, Ucrania y Turquía firmaron una iniciativa negociada por la ONU para proporcionar un corredor marítimo humanitario para barcos con exportaciones de alimentos y fertilizantes desde los puertos del Mar Negro.



Con ese objetivo se desbloquearon tres puertos ucranianos claves: Odesa, Chornomorsk y Yuzhne.



El Centro de Coordinación Conjunta (JCC, por sus siglas en inglés) con sede en Estambul se estableció para monitorear la implementación de la iniciativa, lo que incluye garantizar que los buques de carga no transporten mercancías o personal no autorizado.



Desde la firma del acuerdo, solo el 28 por ciento de los envíos de granos de Ucrania se dirigieron a países de bajos ingresos y el 44 por ciento a países de altos ingresos, según un informe del JCC del 12 de septiembre.



El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que discutirá una revisión del acuerdo con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Samarcanda.



Además, el enviado de Rusia ante la ONU dijo que la parte del acuerdo relacionada con las exportaciones de alimentos rusos no estaba funcionando del todo, lo que podría llevar a que no se renueve. (Sputnik)