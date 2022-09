Presidente de México respalda proyecto para que militares sigan en las calles hasta 2029

Ciudad de México, 14 sep (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este miércoles un proyecto de dictamen para ampliar de 2024 hasta 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, que será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.



«Se trata de garantizar la paz y la tranquilidad en el país, enfrentar el problema de la inseguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado, es utilizar al Ejército, a la Marina y la Guardia Nacional (GN) para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos que es el derecho a la vida», dijo el jefe del Ejecutivo federal a periodistas.



El proyecto también debe ser aprobado en el Senado porque se trata de una reforma constitucional que requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de votos en ambas cámaras del Congreso.



«Ojalá se apruebe esta reforma, felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción», dijo López Obrador.



En la tarde del martes fue aprobado el dictamen propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja (27 votos a favor y 11 en contra) y pasó a debate en el pleno de la Cámara de Diputados.



El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se unió al dictamen propuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), que se distanció así de la alianza con otros dos partidos opositores, llamada Va Por México, que rechaza el proyecto.



El mandatario recordó que en 2019 «logramos que se creara la GN con el respaldo de las Fuerzas Armadas para constituir esta corporación y sustituir la Policía Federal, que se pudrió por corrupción, por autoritarismo, por asociación delictuosa».



«En 2019 propuse que se creara la GN, entonces se logró la reforma constitucional (…) para que se diera un tiempo que concluye en marzo de 2024 ese plazo, al concluirse implicaría que el Ejército y la Marina ya no podrían participar en tareas de de seguridad pública», explicó López Obrador.



Ampliar el plazo permitiría «que la GN termine de consolidarse porque todos los elementos nuevos pasan por las escuelas de la Marina y los colegios militares» relató.



Agregó que se han creado en las Fuerzas Armadas carreras sobre seguridad pública y que la formación relacionada con labores de Defensa ahora incluye materias sobre respeto a los derechos humanos.



«Necesitamos que la GN dependa de la Secretaría de la Defensa», puntualizó.



El 25 de agosto pasado, antes de dejar el cargo de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet expresó que «la Guardia Nacional debe ser civil, de mando civil, esa es mi convicción».



López Obrador respondió este miércoles que «la ONU no atiende lo fundamental, que es la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y no ha hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con un dólar diario».



El jefe de Estado cuestionó que la organización mundial «es un aparato burocrático que se está quedando como florero (inactivo) y cuesta mucho «.



El 9 de septiembre pasado, la Alta Comisionada interina de la ONU, Nada Al-Nashif, expresó en un comunicado desde Ginebra (Suiza, oeste) que «el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos». (Sputnik)