Casa Blanca dice que Rusia debería aceptar oferta de EEUU sobre intercambio de prisioneros

Washington, 15 sep (Sputnik).- El Gobierno ruso debería aceptar de inmediato la oferta de la administración Joe Biden de intercambiar a los estadounidenses encarcelados Brittney Griner y Paul Whelan por rusos presos, dijo este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

«Aunque me encantaría decir que el propósito de esta reunión es informar a las familias que los rusos aceptaron nuestra oferta y traeremos a sus seres queridos a casa, eso no es lo que estamos viendo en estas negociaciones en este momento. Como he dicho, los rusos deberían aceptar nuestra oferta. Deberían aceptar nuestra oferta hoy», dijo Jean-Pierre durante una rueda de prensa.

Biden se reunirá este viernes con las familias de Griner, quien se declaró culpable en un tribunal ruso por cargos de drogas, y Whelan, quien está encarcelado por cargos de espionaje.

«Lo que puedo decir es que daremos todos los pasos que creamos que ayudarían a hacer avanzar el proceso. Si una intervención de alto nivel con el alto funcionario ruso nos ayudara a dar un paso más hacia la liberación de Paul Whelan y Brittney Griner, no dudaríamos en hacerlo», afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Asimismo, dijo que espera que cualquier interacción que EEUU pueda tener con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ya sea en los próximos días, semanas o meses, incluirá el tema de los estadounidenses detenidos.

Por último, dijo que Washington no cree que las conversaciones sobre el intercambio de prisioneros con Rusia estén estancadas, pero consideró que el proceso no avanza a la velocidad que gustaría. (Sputnik)