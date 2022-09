Casi el 65% de los menores de 10 años no pueden leer y entender un texto, según ONU

ONU, 15 sep (Sputnik).- El 64,3 por ciento de los niños menores de 10 años en el mundo no son capaces de leer y entender un texto simple, aseguró este jueves la primera vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed.



«Los confinamientos relacionados con el covid-19 afectaron el aprendizaje de nueve de cada 10 niños. La mitad de todos los países redujeron los presupuestos educativos. Se calcula que actualmente el 64,3 por ciento de los niños de todo el mundo no son capaces de leer y comprender un texto simple», dijo Mohammed ante la prensa al comentar datos de la Unesco y la Unicef.



En 2019, según la funcionaria, ese índice era del 60 por ciento.



«Eso significa que en unos pocos años, dos de cada tres personas no podrán leer sus artículos», agregó Mohammed, dirigiéndose a los periodistas. (Sputnik)