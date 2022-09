El regreso de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica (I)

Después de tres años volvimos a tener en San José de Costa Rica, entre los días 26 de agosto y 4 de septiembre del presente año, una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, en su 21 edición, tal y como anunciaron sus organizadores, al cabo de una pandemia que al parecer no termina de concluir, o de dar lugar a las manifestaciones o hechos más diversos, aunque acabó por afectar más a la mentalidad de las gentes susceptibles a la interminable e intensa manipulación mediática a la que estamos sometidos, que los presuntos daños físicos, incluso mortales, tan temidos por los ahora sobrevivientes, con los que este evento patológico se apareció en el horizonte de los aquellos meses del año 2020.

La gran novedad que dio lugar a toda clase de discusiones fue el sitio escogido para realizarla: las instalaciones del Centro Nacional de Convenciones, ubicado en las proximidades del centro comercial Real Cariari, sobre la carretera que conduce hacia Alajuela y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. No faltaron tampoco algunos inconvenientes iniciales debido a la limitada accesibilidad de ese lugar, la que resultó no ser precisamente la mejor, incluso desde el Centro Comercial del Real Cariari.

Los alegatos iban desde quienes dijeron que la única editorial o ente comercializador de libro que obtuvo un significativo provecho del evento fue la Librería Internacional, que ofreció descuentos de un 20% a los presuntos lectores. Por mi parte, puedo asegurar que esto no fue así, aunque me encontré en la tienda de esa librería con una joya literaria que había leído hace cincuenta y cuatro años: (LAS) ANTIMEMORIAS (Penguin Random House Grupo Editorial De Bolsillo. Barcelona, abril de 2022) una obra fascinante y, a ratos incluso alucinante desde sus primeras páginas. Llena de los innumerables artificios y paradojas que conforme avanzamos en sus páginas nos propone André Malraux (1901-1976), el escritor autodidacta, viajero tanto en el espacio como en el tiempo histórico de la larga duración, y asimismo el hombre de acción francés por excelencia, a lo largo de muchas décadas del siglo anterior, el personaje público que prefiere no hablar de su yo interior, de sí mismo o de sus circunstancias particulares, el combatiente en la aviación republicana durante la guerra civil española, el guerrillero del maquis francés durante la ocupación alemana, que se convirtió a partir de 1944 en un colaborador directo del General Charles De Gaulle(1890-1970), uno de los grandes líderes del siglo XX, con quien mantiene un intenso diálogo, no sólo en términos políticos, sino también históricos y culturales durante el largo período histórico que siguió a la liberación de Francia, tanto de la dominación nazifascista alemana como de la su propio fascismo interior, representado por el régimen de Vichy, a lo largo de aquellos años de la última gran guerra planetaria.

Lo cierto es que numerosas casas editoriales nos presentaron obras novedosas, que suscitaron el interés y la compra, por parte de los potenciales lectores que visitaron la feria, tal y como sucedió con las ediciones de la Editorial Poeisis, surgida en años recientes, que se había caracterizado por la publicación de numerosos poemarios, aunque en los últimos años ha venido incursionando en la narrativa y hasta en el Teatro, al dar inicio a la Colección de Teatro Samuel Rovinski, cuyo número uno es la obra OPERACIÓN COMANDO VIVIANA de Ximena Cedeño de la Cruz. También pudimos adquirir una novela histórica de gran calado, dentro de la Colección de narrativa Fabián Dobles de la mencionada editorial, producida por el médico hematólogo, Rafael Jiménez Bonilla, intitulada LA ISLA DE LOS TESOROS, un texto de más de 650 páginas. que según el autor es el resultado de largos años de investigación en diversas fuentes originarias, no sólo en castellano sino en otras lenguas contemporáneas como el inglés y el alemán, buscando desentrañar y presentar una larga trama histórica sobre los tesoros, al parecer enterrados en la famosa Isla del Coco.

Un importante número de títulos recientes de la editorial Uruk, entre los que destacan las más recientes novelas de Rafael Cuevas Molina y Óscar Núñez Olivas, fueron presentados en esta feria del libro, guatemalteco el primero y costarricense el segundo, abordan temas que al parecer no han sido habituales en su extensa producción, referida a temas y conflictos de su país original. Mientras Cuevas Molina nos presenta una novela de tema costarricense, por así decirlo, bajo el título de LA BARRICADA, donde retoma las paradojas existenciales de una serie de personajes insospechados en el Caribe Sur de Costa Rica, con la localidad de Hone Creek, como el epicentro no necesariamente sísmico, sino en el punto más álgido de un conflicto social y político que sacude a la sociedad costarricense, en septiembre de 2020, donde los protagonistas se encuentran enfrentados entre sí durante algunos fugaces momentos, sin llegar a reconocerse del todo, dentro del desenlace de los hechos conflictivos mencionados.

Por su parte Óscar Núñez Olivas, el periodista y narrador costarricense, más conocido por obras como LA GUERRA PROMETIDA, un contrapunto entre los personajes históricos de Juan Rafael Mora y William Walker, desacralizados y humanizados por el autor dentro de una elaborada trama, publicada originalmente por el Editorial Alfaguara, hace ya un buen número de años, de la que Uruk acaba de publicar una nueva edición, se lanza con un tema “guatemalteco”, por así decirlo, con una prometedora novela, bajo el título de CRIMEN EN LA CALLE PARAÍSO, donde una detective privada se ve envuelta en una compleja trama al regresar a ese país centroamericano, que es su Guatemala natal, donde intenta hilvanar los hilos de un crimen del que ha sido objeto un veterano periodista.

Seguiremos refiriéndonos a las novedades que encontramos en esta feria del libro, un escenario que nos permitió saludar y dialogar con muchos amigos de quienes nos había aislado la mencionada pandemia.

(*) Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.