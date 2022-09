Rafael Nadal, triste por la retirada de Roger Federer

Moscú, 15 sep (Sputnik). – El tenista español Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, calificó como «triste» el día en que el suizo Roger Federer, ex número uno del mundo, anunció su retirada del tenis.



Este jueves, Federer, de 41 años, anunció que finalizará su carrera deportiva al término de la Copa Laver, que disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre. El ganador de 20 títulos de Grand Slam dijo que el estado de salud no le permite seguir jugando como antes.



«Querido Roger, mi amigo y rival. Me gustaría que este día no hubiera llegado nunca. Es un día triste para mí personalmente y para todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha», expresó Nadal en su tuit, escrito en inglés.



El tenista español dice que los dos aún tendrán «muchos más momentos para compartir juntos en el futuro» y que «todavía hay muchas cosas que hacer juntos».



«Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Nos vemos en Londres en @LaverCup», agregó Nadal. (Sputnik)