Tesoro autoriza a medios estadounidenses en Rusia a realizar ciertas transacciones

Washington, 16 sep (Sputnik).- El Departamento del Tesoro de EEUU emitió el jueves una licencia general que autoriza a los medios estadounidenses en Rusia a realizar ciertas transacciones financieras esenciales para sus actividades profesionales.



«Excepto por lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, las organizaciones de noticias que son estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses individuales que son periodistas (incluidos los fotoperiodistas) o personal técnico o de radiodifusión están autorizados a participar en las siguientes transacciones, cuando tales transacciones sean normalmente incidentales y necesarias para las actividades periodísticas de dichas personas estadounidenses o para el establecimiento u operación de una oficina de noticias y están prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.) 14024 o la sección (1)(a)(i) de la E.O. 14071, siempre que la única participación de las personas bloqueadas sea el procesamiento de fondos por parte de instituciones financieras bloqueadas de conformidad con EO 14024», dice la licencia.



El documento permite compensar al personal de apoyo, incluidos corresponsales, traductores, intérpretes, camarógrafos, expertos técnicos, productores independientes o conductores, y otras personas, agrega el comunicado.



La licencia también brinda mecanismos para pagar el alquiler o arrendamiento de espacios de oficinas, la compra o el alquiler de teléfonos celulares y otros equipos, y todos los demás gastos necesarios para las actividades de los medios.



«Esta licencia general no autoriza… ningún débito a una cuenta en los libros de una institución financiera estadounidense del Banco Central de la Federación Rusa, el Fondo Nacional de Riqueza de la Federación Rusa o el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa», agrega el documento.



La licencia también prohíbe cualquier transacción relacionada con Joint Stock Company Channel One Russia, Joint Stock Company NTV Broadcasting Company, Television Station Russia-1, Limited Liability Company Algoritm, New Eastern Outlook u Oriental Review, a menos que se autorice por separado, informó el Departamento del Tesoro. (Sputnik)