Vicepresidenta argentina dice que está viva «por dios y por la virgen» tras atentado

Buenos Aires, 15 sep (Sputnik).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habló el jueves públicamente por primera vez después del atentado que sufrió el 1 de este mes y dijo que salió ilesa gracias a Dios y a la virgen.



«Siento que estoy viva por Dios y por la virgen, realmente, así que si tenía que agradecer a dios y a la virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, curas villeros, y de hermanas laicas y religiosas», señaló la presidenta del Senado en una reunión con curas villeros (de barrios hacinados) y hermanas religiosas y laicas.



Fernández afirmó que se rompió el acuerdo social vigente desde el regreso de la democracia, tras el final de la última dictadura (1976-1983).



«Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí; para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983″, sostuvo.



El retorno de la democracia supuso «recuperar la vida y la racionalidad de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir de 1983 erradicando esa violencia», manifestó la titular del Senado.



Pero el día del atentado, se produjo «una ruptura que tenemos que reconstruir urgentemente», expresó.



La expresidenta (2007-2015) refirió que el papa Francisco la llamó un día después del ataque fallido y que le comentó que «los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por la palabras y por verbos de odio y de violencia».



«Siempre hubo grupos no mayoritarios pero sí pequeños, de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente», afirmó.



Durante su disertación, Fernández pidió revisar la autopercepción que tenían los argentinos de sí mismos y desechó que hubiera que sancionar alguna ley especial para que se hiciera justicia, dado que «las que ya están vigentes alcanzan y sobran».



Al referirse al día del intento de magnicidio, Fernández puso de relieve que fueron los militantes, no la policía, los que aprehendieron a Fernando Sabag Montiel, el hombre de 35 años que gatilló la pistola a pocos centímetros de su rostro.



«No solo lo detuvieron, impidieron que fracasado el primer disparo, intentara montar nuevamente el arma; se lo impidieron», agregó.



La expresidenta también refirió que el dos veces presidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) fue víctima de un atentado cuando un hombre le disparó cinco balas sin conseguir herirlo.



Menos de un año después, Yrigoyen sufrió el primer golpe de Estado de Argentina, recordó la exjefa de Estado.



«Tenemos la obligación de retomar un camino que costó mucho en Argentina», insistió.



Por la causa que investiga el intento de homicidio de Cristina Fernández el 1 de septiembre hay cuatro detenidos: Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte, de 23 años, y una amiga de esta última, Agustina Díaz, de 21.



En la víspera también fue detenido Nicolás Gabriel Carrizo, que se presentó como el jefe de un grupo de vendedores ambulantes de copos de azúcar al que también pertenecían Uliarte y Sabag Montiel.



Sabag Montiel es de origen brasileño aunque vive en Argentina desde los seis años, y tiene antecedentes penales por portación ilegal de armas.



Del peritaje de los teléfonos celulares se desprende que hubo una planificación del atentado, pues Uliarte reconoció a su amiga Díaz el 27 de agosto, días antes del ataque fallido, que había mandado matar a Cristina Fernández. (Sputnik)