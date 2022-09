El objetivo principal de la operación militar rusa es la liberación de Donbás, dice Putin

Moscú, 16 sep (Sputnik).- El objetivo principal de la operación especial militar de Rusia en Ucrania es la liberación de Donbás, declaró este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.



«El objetivo principal es la liberación de todo el territorio de Donbás. (…) Nuestra operación ofensiva en el propio Donbás no se detiene, avanza a un ritmo lento, pero de forma constante, el Ejército ruso obtiene cada vez más territorios», dijo Putin a los periodistas tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).



El mandatario señaló que el plan no está sujeto a ajustes, y que el Estado Mayor ruso toma decisiones operativas a medida que la operación continúa.



Afirmó que las tropas rusas no tienen prisa y que actúan de forma coherente. Además, subrayó que en la operación militar en Ucrania participa solo una parte del Ejército ruso y no todos los militares del país.



Putin ordenó el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de la operación es lo que Putin definió como desmilitarización y desnazificación de Ucrania.



A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había mermado la capacidad bélica de Ucrania durante la primera fase de la operación y se enfocaría en adelante en la lucha por el Donbás. (Sputnik)