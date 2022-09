Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 17 al 24 de setiembre

MESA REDONDA: Las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Martes 20 de setiembre, 10:00 a. m. en el Aula Magna, Ciudad de la Investigación. Participantes: María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación; Eduardo Sibaja Arias, director, OPES; Esteban Avendaño Soto, profesor, Escuela de Física / director, CICIMA; Jannixia Villalobos Vindas, viceministra, Ciencia, Tecnología e Innovación. Modera: Gabriel Macaya Trejos, profesor, Escuela de Química & Ex-Rector UCR. Información: 2511-6345, correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr enlace: http://ciencias.ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias.

CHARLA: Análisis celular y ultraestructural en granos y semillas. Martes 20 de setiembre, 3:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/85276580850?pwd=R0UwdW9WeFJidWFPeFNGajRHS2s2UT09 ID de reunión: 852 7658 0850 Código de acceso: 046885 y Facebook del CIGRAS. A cargo del M.Sc. Miguel Benavides Acevedo. El tema general de la actividad se titula: «Granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad» y su idea es dar a conocer el quehacer del Centro y su relación con la Seguridad Alimentaria. Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco del Ciclo de charlas virtuales en conmemoración del 50 aniversario del CIGRAS.

Semana de las Ciencias (Semana C). Del 20 al 23 de setiembre en la Facultad de Ciencias. Cronograma de Actividades: https://ciencias.ucr.ac.cr/cronograma-de-la-semana-c-2022/ Información: 2511-6345, correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr enlace: http://ciencias.ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias.

Feria Virtual C. Del 20 al 23 de setiembre en el sitio web: http://cienciasbasicasucr.com ¿Aún no conoce el trabajo científico que hace la UCR? Esta es su oportunidad de impulsar sus ideas y proyectos con nuestro apoyo. Información: 2511-6345, correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias.

video conferencia: Proyectos, tendencias y perspectivas de los estudios sobre la historia latinoamericana en las Américas y Europa. Conferencia 1: El caso de Argentina. Miércoles 21 de setiembre, 10:00 a. m. Se transmitirá por redes sociales: Facebook Live: CIHAC UCR Youtube Live: CIHAC UCR. A cargo de la Dra. Valeria Manzano, investigadora, Universidad Nacional de San Martín Buenos Aires, Argentina. Información: 2511-3338, correo electrónico: vc.cihac2@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) con la colaboración de la Escuela de Historia y Posgrado Centroamericano en Historia.

CONFERENCIA: 50 años de Los límites del crecimiento. Miércoles 21 de setiembre, 4:00 p. m. en la Sala Multiusos, Escuela de Estudios Generales / Transmisión por el Facebook Live de la escuela: https://www.facebook.com/estudiosgenealesucr/ A cargo de la Máster Eduard Ortiz Pineda, profesor, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica. Información: 2511-6242, correo electrónico: alvaro.carvajal@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración de la Sección de Filosofía y Pensamiento, Asociación Costarricense de Filosofía (ACOFI).

Conferencia: Aspectos de investigación aplicada a protección radiológica en odontología. Jueves 22 de setiembre, 2:30 p. m. en el auditorio del Sistema de Estudios de Posgrado. A cargo del Dr. Alejandro Hidalgo Rivas, Universidad de Talca, Chile. Dirigido a estudiantes y docentes del Posgrado en Física y del Posgrado en Odontología. Información: 2511-1336. Organiza: Sistema de Estudios de Posgrado, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y Facultad de Odontología.

Conferencia: Pandemia y redistribución en Centroamérica: historia de una (breve) oportunidad. Jueves 22 de setiembre, 5:00 p. m. en la Sala de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, 1er piso, Facultad de Ciencias Sociales. A cargo de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, Escuela de Ciencias Política e Instituto de Investigaciones Sociales. Información: 2511-3215. Organiza: Facultad de Ciencias Sociales en el marco de las Jornadas de Investigación, Acción Social y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales.

Charla: Tráfico de especies. Jueves 22 de setiembre, 5:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/83410279060?pwd=TGVmWTNnM2NNeHJUb3V3UmdCUVdFdz09 ID de reunión: 834 1027 9060 Código de acceso: 629384. A cargo del Máster Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador ambiental, Ministerio Público, Poder Judicial. Información: 2511-6342, correo electrónico: gerardoalcides.sanchez@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales, Sección de Ciencias Biológicas con la colaboración de la Cátedra Enrique Macaya Lahmann.

CULTURALES:

Concierto. Mujer canción: un encuentro con la voz de grandes compositoras. Martes 20 de setiembre, 7:00 p. m. en la Sala Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Ivette Rojas, canto; Laura Castro, piano. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM).

I Festival de Cumbia y Swing Criollo. Miércoles 21, jueves 22, viernes 23 de setiembre en la Escuela de Artes Musicales. Talleres, charlas, homenajes, clase de baile. El uso de la mascarilla es obligatorio. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de Embajadores Swing y Bolero Criollos, UNED, Quince UCR.



CURSOS:

Evaluación Financiera de Proyectos en la gestión de lo público. Fecha límite de matrícula: 22 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3cXuMJk Duración: martes y jueves, del 29 de setiembre al 13 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (24 horas / Modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3762, correo electrónico: melissa.romerotorres@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Contratación administrativa para proveedores: ¿Cómo venderle al sector público? Fecha límite de matrícula: 22 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3RnJoAN Duración: miércoles y viernes, del 28 de setiembre al 12 de octubre, de 5:00 a 7:00 p. m. (20 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡102.000 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3765, correo electrónico: alexia.aguilar@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Diseño de indicadores de desempeño. Fecha límite de matrícula: 22 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3DbYdSK Duración: martes y jueves, del 27 de setiembre al 13 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (24 horas / Modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3765, correo electrónico: alexia.aguilar@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Programa Especializado en Fideicomisos Públicos. Fecha límite de matrícula: 22 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3L6GfmI Duración: los martes, del 27 de setiembre de 2022 al 21 de agosto de 2023, de 6:00 a 8:30 p. m. (172 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ¢75.575 (pago mensual / durante 11 meses), 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3761, correo electrónico: mirian.sanabria@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Taller: Quantitative methods and statistics for plant breeding. Inscripción abierta a través del link: https://forms.gle/KJWTvWAuEZ8sRyg76 Fechas en que se impartirá el taller: 27 y 28 de setiembre, de 1:30 a 5:00 p. m. en la Sala Multimedia, Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) (presencial y gratuito). Impartido por el Dr. Chris Maliepaard, Universidad de Wageningen, Reino de los Países Bajos (idioma inglés sin traducción simultánea). Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el maraco de las actividades del 50 Aniversario del CIGRAS.

Taller: Climate Resilient and Healt Targeted Global Food Security Challenges and Solutions: Metabolic and agro-ecological strategies for practical advances. Inscripción abierta a través del link: https://forms.gle/KJWTvWAuEZ8sRyg76 Fecha de realización del taller: 27 de setiembre, de 8:30 a. m. a 12:00 m. en la Sala Multimedia, Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) (gratuito). Impartido por la Dr. Kalidas Shetty, de la North Dakota State University, EE.UU. (idioma inglés sin traducción simultánea). Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco de las actividades del 50 Aniversario del CIGRAS.

Módulo: Repaso de los principales conceptos de probabilidad y estadística. Fecha límite de inscripción: miércoles 28 de setiembre (o antes, en caso de que se complete el cupo) por medio de este enlace: https://forms.gle/k6mju8haxFA1eN3a9 Duración: martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre, de 5:00 a 6:30 p. m. por medio de Plataforma Zoom. Dirigido a docentes de educación secundaria pública. Requisitos: Ser docente de secundaria en una institución educativa PÚBLICA (no subvencionada ni privada) / Disponer de un dispositivo con Internet y contar con micrófono / Participar en todas las sesiones de trabajo / Tener deseos de aprender / Completar el formulario con todos los datos solicitados. Costo: gratuito. Información: 2511-6557, correo electrónico: cam.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

Taller. Tinkerplots: Hacia la exploración dinámica de datos estadísticos. Fecha límite de inscripción: miércoles 28 de setiembre (o antes, en caso de que se complete el cupo), por medio de este enlace: https://forms.gle/RsXb2hV75CSKpwgd8 Fechas de sesiones sincrónicas: miércoles 5, 12 y 19 de octubre, de 4:00 a 5:30 p. m. por medio de Plataforma Zoom. Dirigido a docentes de educación primaria pública. Requisitos: ser docente de primaria en una institución educativa PÚBLICA (no subvencionada ni privada) / Disponer de un dispositivo con Internet y contar con micrófono / Participar en todas las sesiones sincrónicas de trabajo / Participar en las sesiones asincrónicas que se realizan en el horario que mejor disponga la persona participante, durante los próximos cinco días posteriores a la primera y segunda sesión sincrónica (entre jueves y lunes) /Tener deseos de aprender / Completar el formulario con todos los datos solicitados. Costo: Gratuito. Información: 2511-6557, correo electrónico: cam.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.