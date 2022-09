No es realista una insurrección en El Salvador contra reelección presidencial

San Salvador, 17 sep (Sputnik).- Los llamados a la insurrección popular en El Salvador contra la reelección del presidente Nayib Bukele no son realistas, aseguró el viernes a la agencia Sputnik la excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Celia Medrano.



«Por el momento una insurrección no es realista. El Salvador tendrá que volver a tocar fondo para que muchos reaccionen, incluyendo la comunidad internacional», afirmó Medrano a propósito de recientes invocaciones en redes sociales al artículo 88 de la Constitución, que avala el derecho a la insurrección.



Dichos llamados responden al anuncio de Bukele de correr por un segundo mandato consecutivo como jefe del Estado salvadoreño, algo inédito y vedado por los llamados artículos pétreos de la Constitución, aunque en 2021 la Corte Constitucional del país abrió las puertas a una posible reelección presidencial.



«A medida que las personas se vean directamente afectadas ira tomándose conciencia de las consecuencias de haber dado poder total a un solo grupo y haber permitido su consolidación a fuerza de poder militar: no parece que eso sea pronto», dijo Medrano.



Reconocida defensora de los derechos humanos y las garantías constitucionales en El Salvador, Medrano teme que el país haya entrado «a una larga noche», marcada por el control total de Bukele sobre el aparato estatal.



«Ya no es importante si la población aprueba su gestión o no, el poder total le permite reelegirse sin importar si su popularidad se mantiene o no. Las reglas del juego ya no son ni serán las mismas», señaló la experta, que durante años lideró la filial salvadoreña del colectivo humanitario Cristosal.



Bukele anunció su intención de correr por un segundo mandato presidencial en los comicios de 2024, pese a que la Constitución establece la alternancia en el cargo para evitar la concentración de poder. (Sputnik)