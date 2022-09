Rusia no debería considerar el uso de armas químicas o nucleares en Ucrania, afirma Biden

Washington, 17 sep (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo durante una entrevista con el programa de televisión 60 Minutos emitida el viernes que habrá consecuencias si Rusia decide usar armas químicas o armas nucleares tácticas contra Ucrania.



«No. No. No. Cambiaría el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial», dijo Biden cuando se le preguntó cuál sería su respuesta si Rusia considera usar armas químicas o armas nucleares tácticas en su vecino europeo.



El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo recientemente que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que nunca debe desencadenarse, además señaló que la Federación de Rusia sigue constantemente el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP).



Biden dijo que la respuesta de EEUU dependería del alcance de lo que haga Rusia, pero que tendría consecuencias.



Sin embargo, se negó a revelar detalles sobre cuáles son los planes de contingencia de EEUU si Rusia usa armas químicas o nucleares en Ucrania. (Sputnik)